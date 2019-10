Nintendo Switch Lite protagonista di un' imperdibile offerta

The Elder Scrolls : Blades per Nintendo Switch richiederà una connessione ad internet : Durante l'E3 dello scorso anno, Bethesda aveva annunciato l'arrivo di The Elder Scrolls: Blades per mobile. Quest'anno, durante la kermesse losangelina, la società ha svelato che il gioco arriverà anche su Nintendo Switch quest'anno e che supporterà sia il cross-play che il cross-save.Attraverso un'intervista, il team di Bethesda ha svelato ulteriori dettagli, soprattutto per quanto riguarda la connessione, dato che il titolo per console ibrida, ...

Hatsune Miku : Project DIVA Mega Mix arriva in Occidente su Nintendo Switch nel 2020 : Annunciato durante l’evento “Magical Mirai 2019” dedicato a Hatsune Miku che si è tenuto a Tokyo, il gioco Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix (titolo giapponese originale Hatsune Miku: Project DIVA Mega 39’s) arriverà in esclusiva su Nintendo Switch in Occidente nel 2020! Cosa c’è di nuovo in Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix?Basato sul popolarissimo Hatsune Miku: ...

Asphalt 9 : Legends rggiunge il milione di downloads su Nintendo Switch : Gameloft, leader nello sviluppo e nella distribuzione di videogame, è entusiasta di annunciare che la versione per Nintendo Switch™ di Asphalt 9: Legends, l’ultimissimo capitolo della più scaricata e premiata serie di giochi di corse su mobile, ha totalizzato 1 milione di download dal Nintendo eShop in soli 7 giorni. “È un momento incredibile per noi” ha commentato ...

Panzer Dragoon Remake per Nintendo Switch avrà anche una versione fisica : Alla fine dell'anno scorso, Forever Entertainment aveva annunciato che avrebbe lavorato al Remake dei primi due Panzer Dragoon usciti originariamente per Sega Saturn. Di nuovo all'E3, abbiamo dato il nostro primo sguardo ad un breve filmato del Remake in arrivo su Nintendo Switch. Ora, abbiamo la conferma che otterrà un rilascio fisico.La notizia arriva direttamente dall'account ufficiale Twitter di Panzer Dragoon Remake, che ha annunciato la ...

Il director di Fatal Frame vorrebbe sviluppare un nuovo capitolo per Nintendo Switch : L'ultimo capitolo della serie Fatal Frame è stato Fatal Frame: Maiden of Black Water ed ha debuttato originariamente in Giappone nel 2014: un anno dopo il gioco è approdato anche in Occidente, ma in seguito il franchise è stato messo in stand-by.Il produttore della serie, Keisuke Kikuchi, ha espresso il desiderio di creare un nuovo capitolo per Nintendo Switch. Kikuchi attualmente sta lavorando al gioco di Fairy Tail, ma durante un'intervista ha ...

Baldur's Gate I e II per Nintendo Switch si mostrano in azione in un nuovo video gameplay : I classici RPG dell'amata serie Baldur's Gate sono finalmente sbarcati su console pochi giorni fa.Nello specifico, a partire dallo scorso 15 ottobre, sono disponibili su Nintendo Switch, Xbox One e PS4 storici giochi del calibro di Baldur's Gate e Baldur's Gate II.I titoli sbarcano per la prima volta su console nel Baldur's Gate: Enhanced Edition Pack: "per celebrare il 20° anniversario della serie, l'originale Baldur's Gate: Enhanced Edition e ...

Fan del GameCube? Ecco i Joy-Con per Switch ispirati alla celebre console di Nintendo : Il controller GameCube è probabilmente uno dei gamepad più comodi di tutti i tempi e, a differenza del Joy-Con di Switch, è meno probabile che causi crampi alle mani o affaticamenti, grazie al suo design ergonomico.Tenendo conto di tutto ciò, il produttore di accessori SADES ha ora lanciato un Joy-Con wireless (sinistro e destro) modellato sul controller del GameCube. Come potete vedere, l'analogico destro viene sostituito con il C-Stick e ...

Nintendo : Nuove manutenzioni in arrivo per Switch - WiiU - Android e iOS : Nintendo annuncia una settimana di manutenzioni per le piattaforma Switch e WiiU, inoltre anche le applicazioni Android e iOS saranno soggette ad alcuni interventi sui server, a seguire quando sono previste le manutenzioni in questione. Nintendo: Le manutenzioni della settimana Switch Servizi di rete Da mercoledì 23 ottobre 2019 alle ore 2:50 fino a mercoledì 23 ottobre 2019 alle ore 4:30. Da giovedì 24 ottobre 2019 alle ...

Vampire : The Masquerade - Coteries of New York - annunciata la data di uscita per PC e Nintendo Switch : Draw Distance ha annunciato la data di uscita di Vampire: The Masquerade - Coteries of New York. Il gioco debutterà su PC via Steam il prossimo 4 dicembre, mentre la versione Nintendo Switch durante il corso del primo trimestre del 2020.Non solo, lo studio ha anche annunciato di essere in trattativa con Paradox Interactive per portare il titolo in un secondo momento anche su PlayStation 4 e Xbox One.Vamprire: The Masquerade - Coteries of New ...

Nintendo Switch è nuovamente la console più venduta nel mese di settembre negli USA : NPD Group ha pubblicato i dati di vendita software e hardware relativi al mercato degli Stati Uniti per il mese di settembre 2019 e, con sorpresa di nessuno, Nintendo Switch è risultata ancora una volta la console più venduta per il mese, piazzando più unità di PS4 e Xbox One. Una situazione che si ripete da alcuni mesi.L'analista di NPD Mat Piscatella conferma inoltre che Switch rimane anche la console più venduta negli Stati Uniti. Dato che ...

Un giocatore riceve un Nintendo Switch Lite con i tasti sbagliati : Nintendo Switch Lite, la console pensata specificamente per giocare in modalità portatile ai titoli per Nintendo Switch, è disponibile dallo scorso 20 settembre.Molti giocatori hanno acquistato la piccola console di Nintendo, ma a qualcuno è accaduto qualcosa di piuttosto singolare.L'utente Reddit Leviatan CL, sostiene di aver ricevuto il suo Switch Lite con i tasti...sbagliati!

Nintendo Switch ha venduto oltre 15 milioni di console dal lancio negli USA : Le vendite Switch e Switch Lite hanno totalizzato oltre 15 milioni di unità vendute dal lancio dell'ibrida nel 2017.Queste statistiche tengono conto solo delle vendite in Nord America, in base ai dati interni di Nintendo.A settembre, le vendite in questa regione sono aumentate di oltre il 20%. Secondo il gruppo NPD che tiene traccia delle vendite di giochi negli Stati Uniti, Nintendo Switch è stata la console di videogiochi più venduta per 10 ...

Zumba Burn It Up è ora prenotabile anche sull’ eShop di Nintendo Switch! : Zumba®, il fenomeno globale che ha portato divertimento e fitness in tutto il mondo – con oltre 15 milioni di persone partecipanti ai corsi, in 186 paesi diversi – aprirà le danze su Nintendo Switch™ il 19 novembre in digitale e il 22 novembre in formato fisico, pubblicato da 505 Games. Già prenotabile sugli store dei principali retailer, Zumba® Burn it Up! sarà ...

Felix The Reaper - il puzzle game musicale - è disponibile ora per PC - Xbox One - PS4 e Nintendo Switch : Attraverso un comunicato stampa, l'editore Daedalic Entertainment e lo sviluppatore indipendente Kong Orange hanno pubblicato Felix The Reaper, un titolo eccentrico che unisce commedia romantica ad un'avventura puzzle 3D. Con il talento vocale di Sir Patrick Stewart nel ruolo del narratore, Felix The Reaper è uscito oggi su PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC Windows e Mac tramite Steam e GOG.com ed è anche disponibile come parte di ...