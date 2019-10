Niccolò Bettarini | confermate in appello le condanne agli aggressori Due sono state

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 ottobre 2019) I giudici della terza sezione d’di Milano hanno confermato la sentenza di primo grado, ma hanno rimodulato – per un semplice motivo tecnico – due delle quattrocontro gli imputati a processo per l’aggressione dell’1 luglio 2018 contro Niccoló, figlio dell’ex calciatore Stefano e della conduttrice tv Simona Ventura, accoltellato all’uscita della discoteca ‘Old Fashion’. La condanna più pesante resta quella contro Davide Caddeo, 30 anni, che in aula ha ammesso di aver inferto alcune coltellate contro. Per lui la pena passa dai 9 anni di reclusione a 8 anni in. Per Albano Jakej la pena passa da 6 anni e mezzo a 6 anni e 4 mesi. Confermato il verdetto a 5 anni e 6 mesi per Alessandro Ferzoco e a 5 anni per Andi Arapi. “E’ una sentenza esemplare, che rende giustizia per quel che è successo. Episodi violenti come ...

