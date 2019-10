Fonte : oasport

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Siamo ormai a metà regular season e la NFLinizia a delineare i rapporti in campo. La NFC si conferma nettamente la migliore Conference con ledei San Francisco, New Orleans Saints, Green Bay Packers e Minnesota Vikings, contro una AFC che elegge i soliti New Englanda dominatori, con rivali assenti. Kansas City Chiefs (5-3) – Green Bay Packers (7-1) 24-31: senza il QB Mahomes e diversi altri infortunati eccellenti i Chiefs si inchinano ai due Aaron: Rodgers chiude con 305 yds e 3 td, mentre Jones corre per 67 e ne aggiunge 159 con 2 td su ricezione. Per Kansas City Moore lancia per 267 yds e 2 mete, ma il fumble di McCoy nel terzo quarto cambia le sorti del match. New England(8-0) – Cleveland Browns (2-5) 27-13. Inon si fermano più e approfittano degli errori dei Browns. Tre palle perse nel solo primo tempo e Brady e ...

OA_Sport : #NFL 2019-2020 (8a settimana): #49ers e #Patriots ancora imbattuti, vittorie importanti per #Packers, #Saints e… - Mauri1321 : Questo è il sito della nfl. Live score e highlights praticamente in tempo reale Un abisso rispetto al calcio. - huddlemag : RT @huddlemag: La programmazione NFL su DAZN - Week 8 by Redazione - -