Newsweek : nuovo capo Isis uomo di Saddam

A poco più di un giorno dall'uccisione di al-Baghdadi, l'"ha già unleader". E' Abdullah Qardash, secondo il settimanale americano, lo stesso che per primo ha diffuso la notizia del blitz americano. Del jihadista, il cui nome a volte viene traslitterato come Karshesh, si sa poco, oltre al fatto che ha un passato nel disciolto esercito iracheno diHussein. Abdullah Qardash,anche noto come al-Afari,a agosto sarebbe stato indicato da al-Baghdadi per guidare la sezione "Affari Musulmani' del gruppo jihadista.(Di lunedì 28 ottobre 2019)