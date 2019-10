Nessuna lesione per Pjanic | la Juve lo avrà per il derby

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 28 ottobre 2019) “Gli esami diagnostici eseguiti questa mattina al J-Medical non hanno evidenziato lesioni muscolari perche già oggi ha svolto un lavoro personalizzato in palestra”. Il centrocampista dellasi era infortunato contro il Lecce, ed era stato costretto al cambio per un problema muscolare. Oggi si è sottoposto agli esami, che hanno dato esito negativo. Il bosniaco resta in dubbia per il match col Genoa, ma dovrebbe recuperare per ilcontro il Torino. L'articoloper, laloper ililNapolista.

romeoagresti : #Juventus: #DouglasCosta è tornato a lavorare interamente con il gruppo. Solo parzialmente #Ramsey. Allenamento per… - SkySport : ? #UltimOra #Juventus ?? Nessuna lesione muscolare per #Pjanic ? Salta il #Genoa, si prova recupero per il #Torino… - Elvin_JFC : RT @SkySport: ? #UltimOra #Juventus ?? Nessuna lesione muscolare per #Pjanic ? Salta il #Genoa, si prova recupero per il #Torino #SkySport #… -