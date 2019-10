Nelle elezioni regionali in Turingia il partito di estrema destra Afd ha superato la Cdu

Elezioni Umbria - i risultati in diretta : Tesei avanti di oltre 20 punti Nelle proiezioni I dati in diretta : Forte il distacco tra i due principali candi dati . I dati sono di Consorzio Opinio per la Rai. Salvini: «A occhio fatta un'impresa storica». Sconfitti Pd e M5S

Nessun partito ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi Nelle elezioni parlamentari in Tunisia - secondo i risultati preliminari : secondo i risultati preliminari delle elezioni parlamentari che si sono svolte domenica in Tunisia, e come previsto dagli analisti, Nessun partito ha ottenuto i 109 seggi necessari per governare da solo. Il partito islamista moderato Ennahda, guidato da Rached Ghannouchi, è stato