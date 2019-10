Nel Pd c' è voglia di congresso

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 28 ottobre 2019) All’indomani della batosta elettorale in Umbria, nel Pd scatta ladi, con il segretario Nicola Zingaretti che non si opporrebbe. E’ l’unica risposta ‘nuova’, seppure ancora tutta da definire nei tempi e nei modi, in una situazione complicata, eppure bloccata e senza vie d’uscita praticabili.Tanto per iniziare, il governo con il M5s non è in discussione. Nessuno in maggioranza vuole le elezioni anticipate. Nè Luigi Di Maio, alla guida di un Movimento che in Umbria ha dimezzato i voti presi solo qualche mese fa alle europee. E nemmeno Matteo Renzi che con la sua Italia viva si dice pronto per le regionali in Toscana, non certo per le politiche.Semmai Zingaretti chiede all’alleanza di governo di fare uno scatto, di diventare intesa politica per risultare convincente con gli elettori. Ce l’ha con Di Maio e con ...

Simo_Ventura : Questa foto èstata scattata nei mitici anni 80?? Vivevo la vita in maniera giocosa e scanzonata sempre pronta a mord… - xXBestKiLLer91X : RT @NexusProClub: Siamo sempre alla ricerca di persone con grinta e voglia per ampliare la squadra. Valutiamo tutti i ruoli, tranne nel rep… - gibbi147 : RT @NexusProClub: Siamo sempre alla ricerca di persone con grinta e voglia per ampliare la squadra. Valutiamo tutti i ruoli, tranne nel rep… -