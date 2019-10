Nel finale de La Strada di Casa 2 Fausto salverà il birrificio e la moglie Gloria?

Immobile show fa volare la Lazio - l’attaccante segna Nel finale : Fiorentina KO e furiosa con l’arbitro [FOTO] : Fiorentina-Lazio live, le formazioni ufficiali – La Fiorentina arriva in serie positiva allo scontro con la Lazio. Sei partite senza sconfitta per i viola. La squadra di Montella vuole proseguire su questa scia per risalire posizioni in classifica. La Lazio, invece, è reduce dal pareggio in rimonta contro l’Atalanta. La squadra di Simone Inzaghi vuole mantenere posizioni importanti per lottare per obiettivi come la ...

Highlights Roma-M’Gladbach 1-1 - rigore inesistente Nel finale. Celtic-Lazio 2-1 - biancocelesti rimontati : Highlights CELTIC LAZIO- Giornata poco fortunata per le compagini capitoline in Europa League. La Roma impatta contro il Borussia Monch. a causa di un rigore regalato nel finale ai tedeschi per presunto fallo di mano di Smalling. Il centrale giallorosso colpisce la palla con la testa. Scuse da parte del tecnico del Borussia e anche […] L'articolo Highlights Roma-M’Gladbach 1-1, rigore inesistente nel finale. Celtic-Lazio 2-1, biancocelesti ...

10 volte Roger - Basilea festeggia il suo Re! Federer supera De Minaur in finale e tocca la doppia cifra Nel torneo di casa : Roger Federer domina la finale di Basilea superando in due set Alex De Minaur: il campione svizzero alza al cielo il 10° trofeo davanti al pubblico di casa Doveva essere una festa ampiamente annunciata e così è stato. Alex De Minaur non fa scherzi, Roger Federer domina la finale dell’ATP di Basilea. Sospinto dal pubblico di casa, Roger Federer chiude in bellezza una settimana straordinaria nella quale non ha perso nemmeno un set: la ...

ATP Basilea – Federer stende Tsitsipas : il ‘Re’ è in finale Nel torneo di casa per la 15ª volta : Roger Federer supera Stefanos Tsitsipas e accede alla finale dell’ATP di Basilea: il tennista svizzero all’ultimo atto del torneo di casa per la 15ª volta in carriera Roger Federer si conferma a dir poco straordinario. Il campione svizzero raggiunge la finale dell’ATP di Basilea per la 15ª volta nella sua carriera. Il numero 3 del mondo riesce ad avere la meglio sul giovane e talentuoso Stefanos Tsitsipas, numero 7 al ...

LIVE Berrettini-Thiem - ATP Vienna 2019 in DIRETTA : 6-3 5-7 3-6 - l’austriaco batte l’azzurro e va per la prima volta in finale Nella sua capitale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Con l’ultimo punto, concluso da un rovescio di Thiem su palla corta troppo poco corta di Berrettini, si chiude la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata. E finisce qui: Dominic Thiem vince un’autentica battaglia contro Matteo Berrettini, 3-6 7-5 6-3 il risultato in favore dell’austriaco che va in finale per la prima volta ...

Matteo Berrettini - Rublev battuto in due set : con la semifinale conquistata a Vienna il tennista azzurro entra Nella Top 10 mondiale : Matteo Berrettini sarà il quarto tennista italiano dell’era Open, il settimo di sempre, ad abbattere il muro della Top 10 mondiale: da lunedì il 23enne romano sarà almeno numero 9 della classifica Atp. Merito della semifinale conquistata all’Erste Bank Open, torneo Atp 500 sul veloce indoor di Vienna, dopo aver battuto ai quarti Andrey Rublev. Berrettini si è imposto 2 set a 0 sul russo in poco meno di due ore di partita (1h53′) vincendo ...

Decreto Fisco - obbligo Pos : Nella bozza finale primo intervento sulle commissioni. Esercenti potranno usare il 30% in credito d’imposta : Un credito d’imposta del 30% delle commissioni sulle transazioni con carte e bancomat che sarà riconosciuto alle piccole attività con ricavi e compensi entro i 400mila euro annui. Dopo le polemiche dei commercianti per l’introduzione delle sanzioni per chi non utilizza il Pos e la richiesta di abbassare le commissioni sui pagamenti elettronici, arriva il primo intervento del governo: è contenuto nell’articolo 22 della bozza ...

Matteo Berrettini è in semifinale a Vienna e da lunedì sarà Nella top 10 del tennis : Non si ferma più Matteo Berrettini che a Vienna batte Rublev e conquista così l'ottava semifinale del 2019. Il tennista romano ora ha la certezza di entrare nella top ten lunedì prossimo. Berrettini, che è in piena corsa per un posto al Masters, è il quarto tennista italiano che conquista un posto tra i primi 10 del mondo, dopo Panatta, Barazzutti e Fognini.Continua a leggere

Canoa slalom - Test Event Tokyo 2019 : Nel kayak femminile Stefanie Horn in semifinale col nono tempo : Si è conclusa a Tokyo la prima giornata del Test Event olimpico della Canoa slalom: protagonisti odierni gli atleti della canadese maschile e del kayak femminile, che hanno affrontato una discesa secca con cui sono stati promossi alle semifinali rispettivamente i primi 15 (su 17) e le prime 20 (su 21). Nel kayak femminile in gara anche l’azzurra Stefanie Horn, che fa segnare 118.93, con due penalità, crono che le vale la nona piazza a 7.28 ...

Europa League 2019-2020 - risultati e classifiche giovedì 24 ottobre : Arsenal vittorioso Nel finale - Young Boys a sorpresa sul Feyenoord : Di nuovo in campo l’Europa League, con il terzo turno e le sue 24 sfide per metà continente, oltre alle 48 squadre che sono scese in campo in questo giovedì. Andiamo a vedere cos’è successo nei vari gruppi in scena. Nel girone A, il Siviglia supera tranquillamente il Dudelange per 3-0, mentre è 2-2 tra Qarabag e Apoel Nicosia. Nel gruppo B la Dinamo Kiev rimane inchiodata sull’1-1 con il Copenaghen, ed il Malmö si libera del ...

LIVE Superbike - GP Qatar 2019 in DIRETTA : Chaz Davies piazza la zampata Nel finale ed è primo davanti a Rea e Bautista nelle FP2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.53 La nostra DIRETTA volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento a domani su OASport per la Superpole e per gara-1. 19.51 La sessione finisce qui con Chaz Davies al comando davanti a Jonathan Rea e ad Alvaro Bautista, 4° Razgatlioglu. Di seguito la classifica definitiva della prima giornata di libere a Losail: 1 7 Davies Chaz Ducati Panigale V4 R 1’57.449 33 316 ...

OrNella Vanoni - le lacrime alla finale di Amici Celebrities : “Chiedo scusa…” : Mercoledì sera è andata in onda, in diretta, la finalissima di Amici Celebrities. E così, il nuovo talent show condotto da Michelle Hunziker, ideato da Maria De Filippi e nato dallo storico brand che ha quasi 20 anni di edizioni all’attivo, chiude la sua prima edizione realizzata con i concorrenti vip. Erano rimasti in 4 e alla fine ha vinto Pamela Camassa. Massimiliano Varrese è arrivato secondo dopo la sfida con la bella Pamela, Filippo ...

Ecco il trailer finale di Star Wars : L’ascesa di Skywalker di J.J.Abrams. Nuovi indizi Nelle immagini : La saga si conclude, ma la storia durerà per sempre.Sono queste le parole che campeggiano verso la fine del trailer finale di Star Wars: L'ascesa di Skywalker di J.J.Abrams. Il film sarà al cinema il 18 dicembre e rappresenterà il capitolo conclusivo della nuova trilogia. Sono passati 42 anni dal 1977, anno in cui usciva Star Wars - Episodio IV - Una nuova speranza con la regia di Lucas. Fu questo il primo film della trilogia originale a cui ...