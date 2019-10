Nel campo di prigionia dei seguaci del Califfo | «Noi ora pensiamo solo a sopravvivere»

Storie di cervelli in fuga : Stefano De Tito - ricercatore Nel campo della biologia cellulare : I giovani, uomini e donne, che lasciano l’Italia sono i cervelli in fuga che emigrano, che lavorano all’estero nei centri di ricerca ed altrove, che ricoprono ruoli importanti in aziende private, che scalano posizioni professionalmente e in modo meritocratico, che guadagnano di conseguenza in modo adeguato alle loro capacità, che mettono su famiglia e hanno condizioni di vita migliori, che non vogliono più tornare. Si tratta di un fenomeno ...

Molise : scossa di terremoto moderata Nella notte - trema Campobasso : nella notte è stata rilevata una moderata scossa di terremoto nel cuore del Molise, avvertita su diverse località della regione compreso il capoluogo. Il sisma è avvenuto alle 02.36 di oggi 25...

LIVE Roma-Borussia Moenchengladbach - Europa League 2019-2020 in DIRETTA : sorpresa Nel centrocampo dei giallorossi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.11 Ecco le formazioni ufficiali: Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kolarov; Kluivert; Dzeko. All. Fonseca Borussia (4-3-3): Sommer; Lainer, Jantschke, Elvedi, Wendt; Kramer, Zakaria, Neuhaus; Herrmann, Embolo, Thuram. All. Rose 18.09 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Roma-Borussia Monchengladbach, match di ...

Maltempo Piemonte : paese isolato Nel Vco - piccola tracimazione della diga di Campoliccioli : Nel Verbano–Cusio–Ossola il piccolo comune montano di Intragna, è rimasto isolato per il cedimento della strada provinciale. L’allerta per le dighe sembra invece essere rientrata, secondo quanto emerso nella riunione di questa mattina in Prefettura, presieduta dal prefetto Iginio Oliva. E’ stata registrata soltanto una piccola tracimazione della diga di Campoliccioli nel comune di Antrona. C’era il rischio di ...

Basket - i migliori italiani della 5a giornata di Serie A. ZaNelli e Campogrande decisivi a Brindisi - si fanno vedere Pecchia e Candi : giornata piuttosto avara di soddisfazioni per quanto riguarda il comparto degli italiani protagonisti nel quinto turno di Serie A 2019-2020. Andiamo a vedere, come di consueto, chi si è comportato meglio nelle partite giocate nel weekend. In linea teorica, il titolo di MVP sarebbe da affidare a Daniele Cinciarini, positivo (con 11 punti, 3 assist e 15 di valutazione) nel primo tempo del match della sua Fortitudo Bologna in trasferta al Palazzo ...

Viaggio Nel campo rom abusivo : "Qui facciamo quello che ci pare" : Nel campo nomadi abusivo a Milano dove c'è addirittura un mini-maneggio in cui i cavalli vivono stipati. "Siamo qui da 50 anni e ormai abbiamo il diritto di fare quello che ci pare". Ecco il reportage Eugenia Fiore campo rom campo rom abusivo Bonfadini ? Luoghi: Milano ...

Inter - nuovo obiettivo a centrocampo : Nel mirino ci sarebbe Castrovilli : Una delle rivelazioni di questa prima parte della stagione in Serie A è stato sicuramente il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli. Classe 1997, il giocatore è stato lanciato a sorpresa dal primo minuto nella prima giornata contro il Napoli, nel match perso 4-3, dal tecnico, Vincenzo Montella, e da allora non è più uscito. Sette presenze, tutte da titolare, condite dal primo gol da professionista, segnato contro il Milan allo ...

Migranti - Nel campo profughi resiste la scuola "più bella del mondo" : Nel campo profughi di Samos, in Grecia, c'è un luogo dove si coltiva ancora la speranza: è la scuola "Mazi", che in greco...

Clima - la contro-mostra di Greenpeace per criticare gli investimenti di Generali Nel campo del carbone : Greenpeace contro Generali. Alcuni esponenti dell’associazione ambientalista sono entrati all’interno di Palazzo Bonaparte, a Roma, sede della mostra “Impressionisti segreti” – sponsorizzata dal gruppo assicurativo – e hanno allestito un’esibizione alternativa: immagini di centrali a carbone e del conseguente cambiamento Climatico, reinterpretate in stile impressionista. L’organizzazione green accusa infatti ...

Enorme incendio Nel campo profughi di Samos in Grecia : 5mila migranti evacuati : Ancora una volta tutto sarebbe nato dalle proteste dei migranti costretti a vivere in condizioni pessime e degradanti in un campo che dovrebbe ospitare non più di settecento persone ma che ne accoglie oltre sette volte la sua capacità. "Migliaia di persone vivono in condizioni igienico-sanitarie inumane con gravi conseguenze e rischi per la salute" denuncia Medici Senza Frontiere.Continua a leggere

Il video spopola Nel web : "Gioca d'anticipo! Scendi in campo con la prevenzione per il tumore al seno" : Serenella Bettin Due attrici scese in campo e oltre 60 calciatrici di Veneto ed Emilia Romagna hanno realizzato un video che sta diventando virale. Per aderire alla campagna di sensibilizzazione ognugno potrà farsi un selfie: mano sinistra sul petto destro, intrecciando indice e medio della mano. Ci sono storie di donne che si sono salvate per aver preso in tempo un tumore. Storie di donne forti, coraggiose che hanno avvertito un ...

Pattinaggio artistico - Finlandia Trophy 2019 : Alena Kostornaia incanta Nello short program. In campo maschile Yamamoto davanti a Uno : La Metro Areena di Espoo, città finlandese a est di Helsinki, sta ospitando questa settimana il Finlandia Trophy 2019, classica competizione internazionale di Pattinaggio di figura inserita nel circuito ISU Challenger Series 2019-2020. La grande attesa della giornata è stata senza dubbio la russa Alena Kostornaia, finalmente nella massima categoria dopo aver letteralmente catturato l’attenzione di tutto il mondo in campo Junior. La ...

Cortina - recuperato cervo intrappolato Nella rete di un campo sportivo : La Polizia Provinciale di Belluno è intervenuta oggi nel territorio di Cortina per recuperare e liberare un cervo. L'animale, sceso in città nel periodo degli accoppiamenti, si era perso in località Alverà ed era rimasto impigliato con le corna nella rete di protezione del campo sportivo. È stata attivata la squadra catture, nucleo specialistico della Polizia Provinciale dotato di tutta l'attrezzatura per il recupero in sicurezza della fauna ...

Siria - caos Nel campo dei familiari dell’Isis. Autorità curde : “Si ribellano per fuggire” : Le Sdf (Forze democratiche Siriane), i battaglioni guidati dai curdi, hanno diffuso oggi un video di proteste all’interno del campo in cui sono detenuti i familiari dell’Isis. “Si ribellano per cercare di evadere” hanno scritto le Autorità curde. L’altro ieri, nello stesso campo, che ospita circa 60mila persone, alcune donne hanno attaccato la sicurezza interna. In più, sono state trovate alcuni dispositivi ...