NBA – Golden State Warriors | D’Angelo Russell a muso duro contro l’arbitro | doppio

Fonte : sportfair

(Di lunedì 28 ottobre 2019)perde la testa durante la sfida fra OKC e: il playmaker diva ae viene espulso Seconda sconfitta in due gare per i. Dopo ilkoi Clippers, Curry e compagni sono stati battuti di 28 punti dagli Oklahoma City Thunder (120-92). Nervi a fior di pelle durante il match per D’Angeloche è andato aun arbitro dopo un fallo non chiamato. Il neo playmaker deglisi è prima beccato un tecnico, seguito da un secondo e l’espulsione diretta per aver continuato a protestare con veemenza. DLo gets tossed and the’ struggles continue… pic.twitter.com/7lueAwtqlA — Bleacher Report NBA (@BR NBA) October 27, 2019 L'articolo NBA –tecnico ed espulsione ...

SkySportNBA : ?? GALL? ? ? #Thunder ?? #Warriors ?? ? Ora in diretta ?? Sky Sport NBA (canale 206) ?? - dchinellato : ???? Thunder lead Warriors 70-37 at halftime. No, that’s not a typo. Just GSW’s new reality, as Kerr said ???? Okc av… - zazoomnews : NBA 2019-2020: Gallinari ed OKC demoliscono Golden State. Bene i Lakers e Minnesota - #2019-2020: #Gallinari… -