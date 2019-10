NBA – Fiamme a Los Angeles | anche LeBron James tra le decide di migliaia evacuate dalle

Fonte : sportfair

(Di lunedì 28 ottobre 2019)tra le persone costrette a lasciare le abitazioni a casa di incendi a LosPaura a Losa causa di una serie di incendi che stanno costringendo le autorità a mettere in sicurezza gli abitanti, facendoli evacuareloro abitazioni. Tra le decine didi persone che hanno dobuto lasciare le loro case c’è, che ha twittato un messaggio importante dopo la partita allo Staples Center contro gli Hornets: “questi incidendi non sono uno scherzo. Abbiamo dovuto evacuare e cercare delle stanze per la notte“.L'articolo NBA –a Lostra lediabitazioni SPORTFAIR.