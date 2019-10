Naturale o frizzante? Al centro di Corleone acqua pura da una “casetta”

Fonte : direttasicilia

(Di lunedì 28 ottobre 2019)? Basta andare in piazza muniti di bottiglie (rigorosamente in vetro) e approfittarne. Accade a(Pa) dove è stata allestita la “casetta dell’” ovvero un punto di erogazione automatica di, collegato all’acquedotto. Questa mattina l’inaugurazione con una festa alla presenza degli studenti. I due punti di erogazione forniscono entrambi i tipi di. Quellacosta 5 centesimi al litro, mentre la7 centesimi. Secondo i calcoli, ciò significa un risparmio economico di circa 230 euro per una famiglia composta da tre persone con un consumo giornaliero di 4 litri di. Per nuclei familiari più consistenti il vantaggio sarà ancora più alto. L’erogazione avviene un litro alla volta, con la possibilità di interromperla in qualsiasi momento. Di tanto in tanto si innesca un processo di sanificazione degli augelli da ...

