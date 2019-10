Multa da quasi 8 mila euro | guida parlando al telefono | senza patente e assicurazione

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Andrea Pegoraro Protagonista della vicenda un uomo di 58 anni di Spinea, in provincia di Venezia. Il documento digli era stato revocato nel 2005, mentre la vettura della moglie eracopertura assicurativa Di certo non la dimenticherà perché è unadi, per la precisione 7.961. Il motivo?vaaled era. Il protagonista della vicenda è un uomo di 58 anni di Spinea, che ieri mattina si è visto contestare dalla polizia locale del capoluogo veneto varie sanzioni amministrative. Per lui si sono rivelate un autentico salasso. L’auto è stata sequestrata e affidata al custode acquirente, mentre il conducente è rientrato a casa a piedi. Il controllo è stato avviato mentre gli agenti erano impegnati a gestire la circolazione durante la Venice Marathon. A una vettura è stato imposto di fare inversione ...

