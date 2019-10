MotoGP | GP Australia 2019 | Marc Marquez sempre più dittatore Timidi segnali di ripresa

MotoGP – Gp d’Australia amaro per Petrucci : “sono dispiaciuto - la caviglia mi fa molto male” : Danilo Petrucci mastica amaro in Australia: le parole del ternano della Ducati dopo la caduta di Phillip Island Gara sfortunata per Danilo Petrucci, che scattava dalla seconda fila grazie al quinto posto ottenuto questa mattina in Q2. Il pilota umbro del Ducati Team è stato vittima di un high side nella curva 2 all’inizio del primo giro ed ha anche colpito la moto di Quartararo, terminando la sua gara nella via di fuga insieme al pilota ...

VIDEO MotoGP - GP Australia 2019 : il duello tra Marquez e Vinales - con l’errore del pilota della Yamaha : Il duello tra i due spagnoli Marc Marquez e Maverick Vinales ha rappresentato il focus del GP d’Australia, sede del 17° round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Phillip Island, i due iberici si sono confrontati su una base molto alta e a spuntarla è stato il campione del mondo in carica della Honda, mentre l’alfiere della Yamaha ha terminato anzitempo con una scivolata. Di seguito il VIDEO VIDEO MotoGP, GP Australia 2019: ...

MotoGP – Il Gp d’Australia non soddisfa Dovizioso - ma il ducatista guarda il lato positivo : “confermato il secondo posto in classifica” : Settimo posto per Andrea Dovizioso nel GP d’Australia a Phillip Island: le sensazioni del forlivese della Ducati Andrea Dovizioso ha terminato in settima posizione il GP d’Australia. Il pilota romagnolo del Ducati Team, che partiva dalla quarta fila dopo la Q2 di questa mattina chiusa in decima posizione, ha condotto una gara intelligente risalendo fino al gruppo in lotta per il quarto posto ma, all’inizio dell’ultimo passaggio, dopo aver ...

VIDEO MotoGP - Highlights e sintesi GP Australia 2019 : Marquez vince ancora - Valentino Rossi va in testa - poi cala : Lo spagnolo Marc Marquez ha vinto il GP d’Australia 2019 di MotoGP davanti al britannico Cal Crutchlow e al padrone di casa Jack Miller. La lunga battaglia col dominatore delle prove Maverick Vinales è terminata a poche curve dal termine con la caduta del catalano che tentava un ultimo disperato tentativo per riprendersi la vetta. Ottimo quarto posto per Francesco Bagnaia, al miglior risultato in carriera di categoria, poi per ...

MotoGP - GP Australia 2019 : orari differite e repliche della gara. Programmazione e palinsesto Sky e TV8 : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DEL GP D’Australia DI MotoGP (SI COMINCIA ALLE ORE 05.00 ITALIANE) Nella notte italiana si è corso il GP d’Australia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che è andato in scena sul circuito di Phillip Island. Spettacolo davvero di lusso con Marc Marquez, Fabio Quartararo, Maverick Vinales, Andrea Dovizioso, Valentino Rossi che si sono dati battaglia per le posizioni che contano. Vi siete persi la gara ...

MotoGP - GP Australia 2019 : orari differite e repliche della gara. Programmazione e palinsesto Sky e TV8 : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DEL GP D’Australia DI MotoGP (SI COMINCIA ALLE ORE 05.00 ITALIANE) Nella notte italiana si è corso il GP d’Australia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che è andato in scena sul circuito di Phillip Island. Spettacolo davvero di lusso con Marc Marquez, Fabio Quartararo, Maverick Vinales, Andrea Dovizioso, Valentino Rossi che si sono dati battaglia per le posizioni che contano. Vi siete persi la gara ...

MotoGP - GP Australia 2019 : Andrea Iannone - ossigeno per l’Aprilia! Finalmente una gara di vertice e che emozione l’ebbrezza del primo posto momentaneo! : Ci sono tracciati o piste che rimangono nel cuore di un pilota. Phillip Island (Australia) appartiene al novero dei circuiti che ti entrano dentro, permettendo ad alcuni centauri di uscire dal momento di crisi. E’ il caso di Andrea Iannone. Il pilota nostrano, in sella all’Aprilia, ha messo ha sciorinato una prova di grande livello, suggellata dal sesto posto finale e soprattutto da una lotta accanita per il podio per larga parte ...

MotoGP - GP Australia 2019 : Valentino Rossi - un primo giro da fenomeno. Partenza super - vola in testa - poi il calo delle gomme : Domenica a due facce in quel di Phillip Island per Valentino Rossi, protagonista di una buonissima qualifica e di una Partenza fenomenale prima di scivolare progressivamente in gara per una deludente ottava piazza finale. Il “Dottore”, scattato dalla quarta casella in griglia grazie ad un ottimo giro secco, ha fatto vedere tutto il suo talento allo start del Gran Premio d’Australia 2019 con un triplo sorpasso all’esterno ...

MotoGP - GP Australia 2019 : Jorge Lorenzo - umiliazione senza fine. Ultimo a oltre un minuto da Marquez! : La domenica di Phillip Island ci ha regalato un’altra pagina nera della stagione di Jorge Lorenzo, ormai da tempo l’ombra del cinque volte campione del mondo unico in grado di vincere un titolo in MotoGP nell’era Marquez. Il maiorchino classe 1987, invece di aumentare la propria confidenza in sella alla Honda gara dopo gara in seguito all’infortunio estivo, sta progressivamente peggiorando in termini di performance passando dai 46? ...

Il Gran Premio d’Australia di MotoGP in diretta e in replica : La partenza è in programma alle 5 del mattino: le informazioni e i link per seguirla in diretta su Sky o in replica su TV8

MotoGP - GP Australia 2019 : Jorge Lorenzo - umiliazione senza fine. Ultimo a oltre un minuto da Marquez! : La domenica di Phillip Island ci ha regalato un’altra pagina nera della stagione di Jorge Lorenzo, ormai da tempo l’ombra del cinque volte campione del mondo unico in grado di vincere un titolo in MotoGP nell’era Marquez. Il maiorchino classe 1987, invece di aumentare la propria confidenza in sella alla Honda gara dopo gara in seguito all’infortunio estivo, sta progressivamente peggiorando in termini di performance ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Australia 2019 : “Ero lento in rettilineo - ma ho guidato bene. Bello essere stato primo” : Valentino Rossi chiude il suo Gran Premio d’Australia 2019 di MotoGP con un non scintillante ottavo posto (clicca qui per la cronaca) dopo una prova nella quale ha alternato alti e bassi. Dopo un ottimo inizio e una risalita a metà gara, il “Dottore” ha avuto anche due crolli di prestazioni notevoli. Il momento più importante, sicuramente, è stato l’avvio, con il nove volte campione del mondo che ha piazzato una partenza ...

MotoGP - GP Australia 2019 : analisi della gara. Marquez sfinisce anche Viñales e non si ferma - Bagnaia e Iannone due lampi azzurri : Il motociclismo è uno sport semplice: 22 piloti lottano per 40 minuti e alla fine vince Marc Marquez. Parafrasando una delle più famosi citazioni calcistiche dell’ex ct della nazionale inglese Gary Lineker si fotografa al meglio quanto sta accadendo al circus della MotoGP in quest’epoca storica. Sì, perché anche in un weekend come quello del Gran Premio d’Australia 2019 dove è successo davvero di tutto, alla fine ha trionfato ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Australia 2019 : “Non un grande risultato ma nemmeno da buttare - mancavano velocità e grip” : Valentino Rossi chiude il suo Gran Premio d’Australia 2019 di MotoGP con un non scintillante ottavo posto (clicca qui per la cronaca) dopo una prova nella quale ha alternato alti e bassi. Dopo un ottimo inizio e una risalita a metà gara, il “Dottore” ha avuto anche due crolli di prestazioni notevoli. Il momento più importante, sicuramente, è stato l’avvio, con il nove volte campione del mondo che ha piazzato una partenza ...