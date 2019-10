Morte di Al Baghdadi | Trump soddisfatto | ipotesi Abdullah Qardash per la successione

“Ucciso Al Baghdadi” - Trump : “Qualcosa di enorme”. Morte del califfo accertata con analisi biometriche : E' successo "qualcosa di enorme" nella notte in Siria: cosi' il presidente americano, Donald Trump, ha annunciato il suo discorso - previsto alle 14 (ora italiana) - in cui probabilmente dichiarera' in diretta tv l'uccisione dell'ex califfo del sedicente Stato islamico, Abu Bakr Al Baghdadi. Intanto e' la Fox, tv tradizionalmente vicina al presidente, a confermare la Morte di Baghdadi, accertata con le analisi biometriche per il riconoscimento ...