Morte di al-Baghdadi | secondo i media Usa Trump ha detto un sacco di bugie

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Iamericani e non solo stanno giustamente facendo le pulci alla dichiarazione di Donaldsulladi al-. Il Presidente degli Stati Uniti ha dato un po' troppi dettagli, alcune dei quali sembrano assolutamente inventati. L'inquilino della Casa Bianca, in particolare, hadi aver assistito in diretta al blitz e di aver sentito al-urlare e piangere prima di farsi esplodere "come un codardo" con tre dei suoi figli. Il New York Times ha fatto notare chee i suoi collaboratori hanno seguito il blitz dalla situation room, ma senza audio. Inoltre, le immagini del momento in cui al-era braccato nel tunnel, non erano trasmesse in diretta, ma riprese dalle telecamere installate sugli elmetti dei soldati che stavano facendo il blitz e sarebbero state mostrate asolo dopo la conferenza stampa. ...

