Montblanc x Yoox | i tattoo book disegnati da Stizzo

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Tre notepreziosi, che tutti gli appassionati di scrittura e quaderni vorrebbero possedere. Siglati dae dalla mano d'artista, anzi dalartist, uno dei più talentuosi ink designer italiani, che ha impresso sulla copertina il proprio indelebile marchio di stile. Per questa speciale collaborazionesi è ispirato a tre temi universali: la Natura, la Famiglia e il Pianeta. La Natura è raffigurata attraverso uno scorcio di mare racchiuso in un profilo d’ancora; una fotografia della libertà e del profumo del vento. La Famiglia è rappresentata da un cuore che racchiude un bacio il cui destino è scritto in una lettera. Ed infine il tema del Pianeta e dei valori di amore, amicizia e libertà, sono elaborati attraverso il disegno del mondo visto con gli occhi di un angelo.I treesclusivi ...

kajpadia : RT @vogue_italia: Una nuova serie di tattoo book by #Montblanc e @yoox - vogue_italia : Una nuova serie di tattoo book by #Montblanc e @yoox -