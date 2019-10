Molesta minorenni al parco | arrestato maniaco | oltre 10 casi sospetti

Genova - arrestato 47enne : è accusato di avere Molesta to donne e minorenni in pieno centro : I carabinieri hanno individuato e arrestato un uomo con precedenti di 47 anni, disoccupato e ospite di una comunità alloggio, che è accusato di avere molestato cinque donne , di cui tre minorenni , in pieno centro a Genova . Sarebbe l’autore di vari episodi di violenza sessuale commessi tra maggio e ottobre 2019.Continua a leggere

Palermo - turista accerchiata e Molestata da 4 minorenni : indagini : Federico Garau La giovane, che stava passeggiando nel centro cittadino, è stata circondata e palpeggiata. Riuscita a fuggire, ha trovato rifugio in un albergo, da dove ha chiamato le forze dell'ordine: non si tratta del primo caso del genere Tanta paura per una giovane turista tedesca, pedinata circondata e molestata sessualmente da un gruppo di ragazzini in una piazza di Palermo. L'episodio domenica mattina, intorno alle 7, quando ...