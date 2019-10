Moda sostenibile | finalmente abbiamo capito cos’è e come sta cambiando il mercato nel

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Lanon è un vezzo o un trend passeggero: non ha a che fare con il nostro stile, ma con la nostra sopravvivenza. E non è nemmeno una mera strategia di comunicazione dell’industria del fashion per darsi una ripulita, definita oggi green washing. Lae il nostro modo bulimico di fare shopping Siamo over dressed, non perché troppo vestiti, ma perché consumiamo troppi vestiti. Se la sedicenne attivista Greta Thumberg ci accompagnasse a fare acquisti, scoppierebbe (ancora una volta) in lacrime. Oggi compriamo il 60% di capi di vestiario in più rispetto al 2004 e li “cestiniamo” due volte più velocemente. Le giovani inglesi secondo una ricerca sono le pecore nere: considerano vecchi gli abiti indossati un paio di volte. Ma il problema dove sta? Sta in milioni di tonnellate di rifiuti da smaltire, emissioni di gas serra e sostanze chimiche, desertificazione, ...

