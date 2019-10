Miss Italia torna single E l’ex di Carolina Stramare… Boom! Il gossip è già sulla bocca

Anticipazioni Uomini e Donne : l’ex fidanzato di Miss Italia tronista? : Uomini e Donne: l’ex fidanzato di Miss Italia sul trono? Lei: “Non mi ha detto niente” L’ultima Miss Italia, Carolina Stramare, ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Di Più. E in questa occasione la ragazza ha fatto una clamorosa rivelazione: è tornata single. Difatti è finita definitivamente la sua storia d’amore con il giovane Alessio Falsone. E a tal proposito il giornalista ...

Manovra - ComMissione Ue verso il via libera preliminare al Dpb dell'Italia : La Commissione europea si prepara a dare il suo via libera preliminare al documento programmatico di bilancio dell’Italia, anche se il giudizio definitivo sulla Manovra sarà adottato a novembre. Lo riporta l’agenzia di stampa Agi.La Commissione avrebbe tempo fino a mercoledì per contestare la Manovra a causa di una deviazione grave dagli obiettivi del Patto di Stabilità e Crescita e chiedere una nuova versione ...

Spazio - Nasa e Asi rinsaldano il loro rapporto : le prossime Missioni lunari Usa parleranno anche italiano : Le prossime missioni americane sulla Luna parleranno anche italiano. La Nasa e l’Agenzia spaziale italiana, infatti, hanno firmato a Washington una dichiarazione congiunta di intenti con cui viene estesa la cooperazione tra Stati Uniti e Italia in tema di progetti spaziali. Il primo effetto della nuova intesa si vedrà nella prossima missione di sbarco degli astronauti sulla Luna, prevista nel 2024: la tecnologia utilizzata per ...

Che cosa c'è nella lettera di risposta dell'Italia alla ComMissione Ue sulla manovra : Il progetto di bilancio dell'Italia per il 2020 “non costituisce una deviazione significativa” dalle regole, scrive il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri nella lettera di risposta ai commissari Ue Dombrovskis e Moscovici sulla manovra. Il deficit strutturale mostra un “leggero deterioramento”,

Manovra - l’Italia risponde alla ComMissione Ue : cosa dice la lettera del ministro Roberto Gualtieri : La Manovra approvata dal governo italiano "non costituisce una deviazione significativa" rispetto agli sforzi promessi dal nostro Paese per risanare il debito e conti pubblici: le stime del Documento programmatico di bilancio inviate a Bruxelles sono prudenti. Lo afferma il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in una lettera di risposta alla richiesta di chiarimenti della Commissione Ue.Continua a leggere

Pucciarelli : “Unica italiana in vagone di stranieri”. 5S : “Non può guidare ComMissione diritti umani” : La presidente della Commissione diritti umani del Senato Stefania Pucciarelli ha pubblicato un video in cui si lamenta di un episodio che le è accaduto su un treno, in cui si è trovata nello stesso vagone con un gruppo di stranieri "di colore", senza biglietto. M5s: "Non può ricoprire quel ruolo". Ma un anno fa fu eletta anche con i voti dei pentastellati.Continua a leggere

Senato - presidente ComMissione diritti umani Pucciarelli : “Unica italiana in vagone pieno di stranieri”. M5s : “Inadeguata a ruolo” : “Sono l’unica italiana in un vagone pieno di stranieri, tutti di colore. Tutti sprovvisti di biglietto”. La senatrice della Lega Stefania Pucciarelli e presidente della Commissione per i diritti umani in Senato ha diffuso sulla pagina Facebook un video in cui racconta il suo viaggio in treno da La Spezia a Torino. La senatrice accompagna il video girato in modalità ‘selfie’ con il messaggio: “Unica italiana in ...

Tim - il nuovo presidente è l’ex dg di Bankitalia Salvatore Rossi. Prima Missione : rafforzare Gubitosi dopo le liti tra Elliott e Vivendi : Il nuovo presidente di Tim è Salvatore Rossi, economista ed ex direttore generale di Banca d’Italia. La nomina è stata approvata all’unanimità dal consiglio di amministrazione che ha accolto la proposta del “comitato nomine”. L’indicazione dovrà essere confermata da parte dell’assemblea dei soci: la Prima potrebbe essere a Primavera, quando verrà esaminato il bilancio. Oltre 40 anni in Bankitalia, fisso (e mai ...

Ucapital24 presenta comunicazione di pre-amMissione a Borsa italiana : Roma, 22 ott. (Adnkronos) – Ucapital24 ha presentato oggi la comunicazione di pre-ammissione a Borsa italiana, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e warrant sul mercato Aim Italia, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa italiana. Ucapital24, si legge in una nota, ha dato vita a un social network che, attraverso un’unica piattaforma web integrata e un App ...

Italia a rilento sulla questione ambientale. Crescono le eMissioni di CO2 e non si investe sulle rinnovabili : L’analisi Enea del sistema energetico nazionale: “Le bollette per le famiglie continuano ad aumentare”. Il Wwf: “Manca una strategia”

La ComMissione Europea ha chiesto chiarimenti all’Italia sulla mancata riduzione del debito : La Commissione Europea ha inviato una lettera all’Italia per commentare il Progetto di documento programmatico di bilancio (PDPB), il documento presentato dal governo italiano per delineare il contenuto della legge di bilancio del 2020. Ha chiesto ulteriori chiarimenti entro domani, mercoledì

Che cosa dice la lettera della ComMissione europea all'Italia : Il documento programmatico di bilancio 2020 dell'Italia “non rispetta il parametro della riduzione del debito nel 2020”, avvertono il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis e il commissario agli Affari economici Pierre Moscovici. Con la lettera inviata ieri al ministro dell'Econ

Alitalia - niente offerta : Fs e Atlantia chiedono proroga. “Perplessità” di Mise e comMissari : L’offerta non è arrivata e al ministero dello Sviluppo economico la parola d’ordine è “perplessità“. E’ lo stato d’animo con cui la richiesta di proroga di almeno altre otto settimane avanzata da Fs e Atlantia è stata accolta sia dai commissari, sia del ministro Stefano Patuanelli, cui spetta la decisione definitiva. Ragion per cui per Alitalia si va verso una proroga condizionata. Secondo conseguenza: i ...