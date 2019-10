“Mio padre ha cercato di tagliarmi la gola perché sono gay”

Fonte : fanpage

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Seran, un 17enne di origine irachena, è vivo per miracolo. Il, un fervente musulmano, hadi tagliargli laquando si è reso conto della sua omosessualità. Il grave episodio è accaduto nel Cantone di Berna, in Svizzera. “Chiedi aiuto se vuoi venirne fuori. Non farti schiacciare dalla tua famiglia”, è l’incoraggiamento del ragazzo per altri gay di origine musulmana o islamica.

