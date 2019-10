Mina riappare su Instagram in una foto della figlia

Fonte : dilei

(Di lunedì 28 ottobre 2019)suin unaBenedetta quarantuno anni dopo la sua ultima esibizione pubblica. Era il 23 agosto 1978 quando la cantante salì sul palco del Bussoladomani per l’ultima volta, omaggiando il locale di Marina di Pietrasanta, in Versilia, in cui aveva iniziato la sua carriera. Da allora La Tigre di Cremona si è ritirata dalle scene, decisa a vivere un’esistenza lontana dai riflettori. Si è trasferita in Svizzera e oggi abita a Lugano dove, dopo le nozze con Eugenio Quaini nel 2006, ha assunto il nome diAnna Quaini-Mazzini. Accanto a lei la famiglia e pochi amici intimi, gli unici che l’hanno vista in questi anni. La cantante infatti ha sempre rifiutato di mostrarsi di nuovo in pubblico, non ha più rilasciato interviste e nelle rare paparazzate che la vedono protagonista è difficile capire come sia diventata. Il 25 marzo scorso ha ...

