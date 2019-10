Mina | la prima foto dopo anni di assenza dalle scene | sul divano guarda in televisione il

“Lei ha deciso così”. Al Bano - la verità su RoMina viene fuori : è la prima volta in tanti anni : AL Bano e Romina sempre nei cuori della gente. A 25 anni di distanza dall’ultimo concerto, la coppia di “Felicità” è tornata in Australia per due sere allo State Theatre di Sydney e poi il 12 ottobre alla Margaret Court Arena di Melbourne. Ovviamente i fan non si sono lasciati sfuggire l’occasione di chiedere agli artisti se pensano di tornare insieme. A quel punto la frecciatina di Al Bano Carrisi sembra riaprire una vecchia ferita, che risale ...

Basket - NBA 2019-2020 : James doMina e guida i Lakers alla prima vittoria stagionale. I Suns sfiorano l’impresa sul campo di Denver : New York Knicks – Brooklyn Nets 109-113 Va ai Nets il primo derby di New York della stagione 2019-2020. Kyrie Irving guida i suoi con una prestazione da 26 punti e 5 assist. Dinwiddie, invece, contribuisce con 20 punti e 5 assistenze in uscita dalla panca. I Knicks, che partivano con il pronostico sfavorevole, comunque, hanno venduto cara la pelle. Dopo aver iniziato l’ultimo quarto sotto di 13, i newyorkesi hanno rimontato e si sono ...

Stasera in TV - TerMinator compie 35 anni e torna in prima serata su Rai 4 : Stasera alle 21.10, Rai 4 propone il primo capitolo di Terminator, uno dei film di fantascienza più significativi della storia del cinema. L'evento è dovuto alla prossima uscita del nuovo capitolo della saga, Terminator – Destino oscuro, che sarà disponibile nelle sale italiane dal 31 ottobre. A seguire, sempre su Rai 4, ci sarà una puntata di Wonderland dedicata alla saga di fantascienza. per celebrare i 35 anni dall'uscita del primo film. Le ...

X Factor 2019 Live prima puntata : eliMinato e riassunto del 24 ottobre : X Factor 2019 prima puntata, cosa è successo nel Live di giovedì 24 ottobre Sono cominciati i Live di X Factor 2019 su Sky: la prima puntata è andata in onda giovedì 24 ottobre e non sono mancati i colpi di scena! La gara si è svolta in tre manche, intervallate dai due ospiti della […] L'articolo X Factor 2019 Live prima puntata: eliminato e riassunto del 24 ottobre proviene da Gossip e Tv.

LIVE X Factor 2019 in DIRETTA : giovedì 24 ottobre - Mariam Rouass è la prima eliMinata! Mika e Coez emozionano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VISITA LA NUOVA OA PLUS: MUSICA, SPETTACOLO, CINEMA E TANTO ALTRO! La presentazione della prima puntata dei LIVE – Orari, tv e streaming della puntata del 24 ottobre di X Factor Buonasera e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prima puntata dei LIVE della edizione numero 13 di X Factor. Dodici gli artisti, cantanti o gruppi, in gara che si daranno battaglia per evitare la prima ...

Prima passeggiata spaziale tutta al femminile : astronauta rientra sulla ISS con guanti contaMinati : Venerdì 18 ottobre si è svolta la Prima storica passeggiata spaziale tutta al femminile: Christine Koch e Jessica Meir durante la loro attività extraveicolare hanno lavorato sulla struttura Port 6, per sostituire il regolatore di potenza non funzionante con un altro di riserva. Una volta rientrate sulla ISS, si sono accorte che sul guanto di Christine Koch era presente un contaminante: niente di pericoloso o misterioso, probabilmente solo del ...

ATP Basilea – Buona la prima per Federer : Gojowczyk eliMinato in meno di un’ora : Federer trionfa all’esordio nel torneo ATP di Basilea: il tedesco Gojowczyk eliminato in due set E’ tornato in campo davanti al suo pubblico, Roger Federer, ottenendo subito una splendida vittoria. Il numero 3 al mondo ha esordito oggi al torneo ATP di Basilea, in corso sui campi in cemento della città svizzera, mandando al tappeto in meno di un’ora il tedesco Gojowczyk: a Federer sono bastati 54 minuti per aggiudicarsi ...

Sassuolo-Inter 3-4 : i nerazzurri prima doMinano poi soffrono troppo : La squadra di Conte in vantaggio per 4-1 grazie alle doppiette di Lautaro e Lukaku subisce una rimonta incompleta per un soffio

Leopolda 10 - prima volta di Renzi fuori dal Pd. Saluto agli “alleati” di governo : “Qui zero tensioni - zero Minacce”. Poi attacca Salvini : Inizia con Matteo Renzi che passa tra il pubblico a prendersi gli abbracci dei suoi sostenitori, al suono di musica rock, l’edizione 2019 della Leopolda, nella storica location dello scalo ferroviario fiorentino. È il primo anno in cui l’ex presidente del Consiglio sale sul palco dell’evento come leader di un partito diverso dal Pd: “Cambiare è la regola della vita. E quelli che guardano al passato o al presente, ...

ATP Anversa – Sinner c’è! Prima semifinale ATP in carriera per il giovane azzurro : eliMinato anche Tiafoe : Sinner non si ferma più: Tiafoe ko, l’azzurro stacca il pass per la sua Prima semifinale ATP in carriera Jannik Sinner sta regalando spettacolo ed emozioni forti a tutti gli italiani: il giovane azzurro sta facendo uno percorso splendido al torneo ATP di Anversa, dove oggi ha ottenuto l’ennesima vittoria, contro Tiafoe ai quarti di finale, conquistando così la sua Prima semifinale ATP in carriera. Sinner ha trionfato in ...

WTA Mosca – Bertens non ce la fa - l’olandese eliMinata ai quarti : Mladenovic prima semifinalista : Niente da fare per Kiki Bertens, l’olandese si ferma ai quarti di finale del torneo WTA di Mosca E’ Kristina Mladenovic la prima semifinalista del torneo WTA di Mosca: la tennista francesca ha trionfato oggi ai quarti della “VTB Kremlin Cup”, Wta Premier da 840.130 dollari che si disputa sul veloce indoor dell’Ice Palace di Mosca (Russia). Mladenovic ha avuto la meglio su Kiki Bertens, numero 8 del ranking ...

Tennis – Prima l’incidente d’auto - poi i forfait da Vienna e Parigi-Bercy : Nick Kyrgios terMina la stagione 2019 : La stagione 2019 di Nick Kyrgios si conclude in anticipo: il Tennista australiano dà forfait da Vienna e Parigi-Bercy Il 2019 Tennistico di Nick Kyrgios si conclude in anticipo. Il Tennista australiano ha deciso di dare forfait dai tornei di Vienna (ATP 500) e Parigi-Bercy (Masters 1000) e dunque di terminare anzitempo la propria stagione. Quello di Nick è stato un anno tribolato tanto in campo, con le solite scenate che gli sono costate ...

CriMinalità - la classifica delle città : Milano prima per reati - Lucca migliore performance : I reati in Italia sono generalmente in calo, reati come omicidi, rapine e usura a eccezione delle truffe e delle frodi informatiche. L’analisi elaborata da Il Sole 24 Ore riguarda tutte le province e le città. E se è vero che ce ne sono alcune confermano il loro primato negativo, a sorpresa in nel podio ne compaiono di nuove. Napoli resta prima in classifica per gli scippi, Vibo Valentia per per gli omicidi e i tentati omicidi e ...