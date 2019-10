Milano - sì del consiglio comunale al nuovo San Siro : «Ma non si abbatta il Meazza» : Via libera alla Giunta per andare avanti con il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan. La mozione della maggioranza passata con 27 voti favorevoli, 11 contrari e 7 astenuti, tra cui alcuni di Forza Italia e Milly Moratti della maggioranza

Basket - Eurolega 2018-2019 : l’Olimpia Milano vuole calare il poker in casa dell’Alba Berlino : Dopo i successi di venerdì al forum contro il Fenerbahce e di domenica al PalaEur contro la Virtus Roma, l’Olimpia Milano torna in campo già domani, per la terza partita in sei giorni, sul campo dell’Alba Berlino. Si gioca la quinta manche di Eurolega e i meneghini, dopo tre successi consecutivi, vorranno calare il poker su un campo certamente difficile, ma non insuperabile. Milano sta vivendo un buon momento di forma, soprattutto in ...

Il lanciatore Vega al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano : Venerdì 8 novembre, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci presenta alla stampa il modello in scala 1:1 del lanciatore spaziale Vega, realizzato grazie a un progetto promosso dall’ESA – European Space Agency, in collaborazione con ASI – Agenzia Spaziale Italiana, sviluppato in Italia da Avio S.p.A. La maquette esposta riproduce fedelmente il primo lanciatore Vega che ha volato nel 2012 ed è l’unica a ...

Il Paradiso delle signore - trame dal 28 ottobre al 3 novembre : Ludovica torna a Milano : Gli spoiler della famosa soap opera Il Paradiso delle signore riservano diverse curiosità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 28 ottobre a domenica 3 novembre, Nicoletta non farà altro che pensare all'appassionato bacio scambiato con Riccardo. Così la donna rimetterà in discussione tutta la sua vita e il suo matrimonio. Successivamente, Nicoletta vorrà far chiarezza nei suoi sentimenti e deciderà di ...

Milano. Marco Delloli è morto in un incidente lungo la strada provinciale 59 : Originario di Scaria Alta Valle d’Intelvi, Marco Delloli, 43 anni, è morto in un terribile incidente stradale avvenuto lungo la

Milano. Ventenne aggredisce i soldati del servizio Strade Sicure : Un ragazzo ubriaco di 21 anni è stato arrestato per avere aggredito la notte scorsa i soldati del servizio Strade

LIVE Virtus Roma-Olimpia Milano 29-16 - Serie A basket in DIRETTA : la squadra della capitale domina i meneghini nel primo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-26 Tarczewski da sotto. 40-24 Jefferson dal post, +16 Virtus, time out Messina. 38-24 Buford con la bomba! 35-24 Nuovo -11 Milano. 35-22 Jefferson dal post. 33-22 Micov col jumper da pochi metri al canestro. 33-20 1/2 ai liberi di Mack. 33-19 Due punti in penetrazione di Mack. 33-17 Ancora due punti per Roma. 31-17 1/2 ai liberi per Micov. 31-16 Pini apre le marcature nel 2/4. Finisce il ...

“Serve un vero Museo della Resistenza”. “No - anacronistico esporre cimeli”. A Milano 4mila firme per salvare la Casa della Memoria : Un filmato o un oggetto d’epoca: è difficile stabilire cosa sia più efficace per trasmettere la storia. Se ne sono accorti alla Casa della Memoria, dove da tempo è in corso un dibattito su come raccontare la Resistenza. Da un parte multimedialità e video interattivi, dall’altra cimeli storici usati sul campo di battaglia. Due linguaggi museali che si scontrano e che non possono integrasi per un unico problema: lo spazio. Il simbolo ...

Marco Bussetti - i week end al mare e gli aerei per Milano : “Le missioni fantasma da oltre 25mila euro dell’ex ministro dell’Istruzione” : Ottanta missioni “immotivate” su 133 in sedici mesi da ministro. Marco Bussetti ha speso oltre 25mila euro di soldi pubblici in viaggi istituzionali che, secondo Repubblica, non lo erano o restano quantomeno sospetti. Insomma: se non si trattava di impegni legati al suo ruolo di guida del ministero dell’Istruzione, lo Stato non avrebbe dovuto pagare i biglietti con un risparmio per l’Erario e per quanto riguarda i ...

Milano. Campagna di sensibilizzazione per gli adolescenti sui temi dell’uguaglianza sociale : La Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Comune di Milano Anna Maria Caruso, in collaborazione con Smemoranda, ha lanciato l’iniziativa “La

Milano : nel 2020 il prossimo summit del 'World cities culture forum' : Milano, 26 ott.(Adnkronos) - Milano è stata scelta per ospitare il World cities culture summit del prossimo anno, che si svolgerà dal 28 al 30 ottobre 2020. L’annuncio è stato dato ieri a Lisbona. "Ospitare il summit è il più grande riconoscimento di un processo a lungo termine per consentire a Mila

“Defend Rojava” : a Milano la manifestazione a sostegno del popolo curdo. FOTO : Nel capoluogo lombardo centinaia di persone sono scese in strada, con striscioni e bandiere, per dimostrare solidarietà ai curdi e per protestare contro l’operazione militare lanciata dalla Turchia in Siria

LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce basket - Eurolega in DIRETTA : 41-29 - Della Valle e Rodriguez trascinano i padroni di casa nella prima metà di gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – MILANO: Rodriguez 12; FENERBAHCE: Vesely 11 41-29 Alley oop Sloukas-Vesely, finisce così il secondo quarto con un’ottima Milano che ha finora molto ben interpretato il match Dopo qualche minuto si può andare a proseguire con gli ultimi 41″7 Altro attimo di pausa: s’è staccato un pezzo di retina dal canestro, va rimesso dov’è con l’ingresso Della ...