Milano | sì del consiglio a un nuovo stadio | “Ma non si abbatta il Meazza” Ma Sala ai

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Avanti col progetto deldidi Milan e Inter, ma a patto che non siil vecchio impianto di San Siro, il Giuseppe Meazza. E’ su questo punto che ilcomunale diha dato il via libera alla mozione della maggioranza di centrosinistra con 27 voti favorevoli, 11 contrari e 7 astenuti: tra questi ultimi alcuni consiglieri di Forza Italia e Milly Moratti che invece è stata eletta nel Pd e come noto moglie del petroliere ed ex presidente dell’Inter Massimo Moratti. “Io sono contento del parere favorevole – sottolinea il sindaco Beppe– ma quello che ne ricavo è che quello che è il progetto come è oggi non è un progetto accettabile. Quindi è da qua che si ricomincia a lavorare a livello di giunta. Ho votato anche io e ho votato favorevolmente: quello che penso è che i volumi che sono stati chiesti sono volumi non ...

