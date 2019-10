Milano, ok Consiglio Comunale a nuovo stadio. Paletti su realizzazione

Milano - sì del consiglio comunale al nuovo San Siro : «Ma non si abbatta il Meazza» : Via libera alla Giunta per andare avanti con il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan. La mozione della maggioranza passata con 27 voti favorevoli, 11 contrari e 7 astenuti, tra cui alcuni di Forza Italia e Milly Moratti della maggioranza

Milano : consiglio comunale approva piano di governo del territorio (3) : (AdnKronos) - Una città, 88 quartieri da chiamare per nome. Gli 88 quartieri di Milano verranno valorizzati attraverso la rigenerazione di piazze, spazi pubblici e offerta di servizi ai cittadini, con l’obiettivo di superare il divario territoriale e sociale tra centro e periferia, creando una città

Milano : consiglio comunale approva piano di governo del territorio (2) : (AdnKronos) - San Siro, Goccia-Bovisa, piazza d’Armi, Ronchetto, Porto di Mare e Rubattino sono le 6 aree della città che si svilupperanno a partire dall’insediamento di “Grandi Funzioni Urbane” come ospedali, impianti sportivi, parchi urbani, sedi amministrative. Alla Goccia-Bovisa, dove è già in c

Milano : consiglio comunale approva piano di governo del territorio : Milano, 14 ott. (AdnKronos) - Con 26 voti favorevoli e 12 contrari, il consiglio comunale di Milano ha approvato il piano di governo del territorio comprendente il nuovo Documento di piano, la variante del piano dei Servizi, comprensivo del piano per le Attrezzature Religiose e la variante del piano

Milano : consigliere Lega appende crocifisso in aula consiglio comunale : Milano, 7 ott. (AdnKronos) - Il consigliere della Lega, Massimiliano Bastoni ha appeso un crocifisso in consiglio comunale a Milano scatenando polemiche tra l'opposizione. "È curioso che chi frequenta ambienti vicini agli estremisti e neofascisti di Lealtà Azione si scopra oggi testimone dei valori