Milano | il Comune vota sì al nuovo stadio | | ma salva anche il Meazza

Fonte : blogo

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Ildiha approvato con 27 sì l'ordine del giorno della maggioranza di centrosinistra sull'accoglimento della richiesta di Milan e Inter di dare il via al progetto di un, ma è stata dettata una condizione: il vecchionon si deve abbattere perché ha una "estrema rilevanza non solo locale, ma nazionale e internazionale, in quanto percepito come una icona del calcio".Ilnascerà accanto al vecchio, mentre ilsarà usato per qualcos'altro. Non si sa ancora bene cosa. Ci sono varie ipotesi tra cui quelle di destinarlo al "calcio femminile, settori giovanili, altri sport e manifestazioni sportive, spettacoli culturali, concerti".Il Politecnico, advisor di Milan e Inter, nel suo report, che è servito ai consiglieri comunali per prendere una decisione, ha spiegato che una ristrutturazione di San Siro non consentirebbe di raggiugnere "elevati ...

AntoVitiello : Dal Consiglio comunale di Milano è arrivato il via libera alla Giunta per andare avanti con il progetto del nuovo s… - matteosalvinimi : 'Giustizia ed equità' nella Milano del PD... Roba da matti! Ma ci parlano con la gente comune? A me sembra a volte… - BeppeSala : Tra il Comune di Milano e @gallerieditalia c'è un allineamento perfetto in termini di apertura all'internazionalità… -