Milan e Inter | per il nuovo stadio risale il piano B a Sesto

Inter e Milan - giornata di voti tra bilanci e stadio : giornata di voti per Inter e Milan, tra le rispettive assemblee dei soci che approveranno il bilancio al 30 giugno 2019 e il nuovo stadio. Partiranno per primi i nerazzurri, i cui azionisti saranno chiamati in assemblea alle 14: poi toccherà ai rossoneri (alle 15) e infine il tema San Siro, con il Consiglio Comunale

Rassegna stampa di lunedì 28 ottobre – Il Milan vede le streghe - missione Vidal per l'Inter - "Er Pupino" [FOTO] : Rassegna stampa – Si parla di Serie A sulle prime pagine in edicola oggi, 28 ottobre. Un turno si è appena chiuso e ha detto tante cose, un altro sta già per iniziare. La Gazzetta dello Sport apre con la crisi nerissima del Milan titolando: "Il Milan vede le streghe". Sulla rosea si parla anche di mercato con il nome di Vidal che torna in auge per l'Inter. Il Corriere dello Sport apre con Zaniolo definito "Er

Pagelle e Highlights 9^ giornata : Roma-Milan 2-1 - Dzeko-Zaniolo. Atalanta-Udinese 7-1 - show di Muriel. Torino-Cagliari 1-1 - rossoblù sugli scudi. Lecce-Juve 1-1 - Inter-Parma 2-2 : Pagelle 9 giornata- Ci siamo, 9^ giornata ai nastri di partenze. Tutto pronto per il calcio d'inizio del 9° turno. Aprirà i battenti il match tra Verona-Sassuolo, sfida in programma questa seraalle ore 20:45. Sabato alle ore 15:00 sarà il turno di Lecce-Juventus. Sarri potrebbe attuare una mini rivoluzione, possibile anche l'esclusione di Cristiano Ronaldo dal

Calciomercato - 4 club di Serie A in corsa per Ibra : la proposta del Milan al Torino - i nomi per Inter e Roma : La Serie A è concentrata sulla giornata di campionato ma a tenere banco è anche il Calciomercato, le dirigenze del massimo torneo italiano non hanno intenzione di farsi trovare impreparate e per questo motivo sondano il mercato alla ricerca di occasioni per rinforzare le rose in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno. Ecco tutte le trattative delle ultime ore nel dettaglio. Inter – Dopo il pareggio contro il Parma il

Boxe - Daniele Scardina esalta Milano e difende l'internazionale IBF dei supermedi. King Toretto batte Achergui e sogna in grande : Daniele Scardina non delude le aspettative della vigilia, infiamma l'Allianz Cloud di Milano e domina il match contro Ilias Achergui difendendo così il titolo internazionale IBF dei pesi supermedi. Il pugile nativo di Rozzano si è imposto con un netto verdetto unanime (98-91; 98-91; 97-92), il divario tecnico nei confronti dell'avversario belga di origini marocchine è stato davvero molto ampio e l'esito dell'incontro non

Boxe : stasera 25 ottobre a Milano Scardina vs Archegui per l'Internazionale Ibf : Serata di Noble Art quella che si vivrà stasera, venerdì 25 ottobre, a Milano in occasione della "Milano Boxing Night", riunione pugilistica internazion che avrà luogo sul ring dell'ex Palalido, una delle arene storiche del pugilato in Italia, oggi denominata Allianz Cloud. Con inizio alle ore 17:30, ad aprire il programma degli incontri saranno numerosi giovani pugili di talento chiamati a condurre gli spettatori verso il momento clou della

Emma Marrone torna a cantare dopo l'intervento : a Milano il duetto con Tommaso Paradiso : Ieri sera, mercoledì 23 settembre, Emma Marrone è ufficialmente tornata sul palco: nell'attesa che esca il suo nuovo album "Fortuna", l'artista si è palesata ad un evento della Universal ed ha intonato due brani. Oltre a presentare un inedito ai giornalisti, la salentina ha emozionato tutti quando ha duettato con Tommaso Paradiso sulle note di "Non avere paura", le cui parole sembrano perfette per descrivere il periodo difficile che la

Calciomercato Juventus - Mandzukic sarebbe vicinissimo allo United : niente Milan o Inter : La notizia più importante di oggi per il Calciomercato della Juventus arriva dalla Spagna e riguarda Mario Mandzukic. L'attaccante croato, ormai fuori dal progetto tecnico bianconero, è sempre più vicino alla cessione che potrebbe avvenire già nei primi giorni di gennaio. Queste sono infatti le giornate giuste per trovare una nuova sistemazione all'attaccante e secondo il sito spagnolo todofichajes.com dovrebbe essere il Manchester United la

Il Paradiso delle Signore spoiler : Ludovica torna a Milano - Roberto interessato a Silvia : Il Paradiso delle Signore continua il suo successo sulla rete ammiraglia grazie alle sue storie ricche di colpi di scena. Gli spoiler delle puntate in onda dal 28 ottobre al 1° novembre, svelano che Ludovica Brancia di Montalto insieme alla madre Silvia torneranno a Milano dopo la morte del loro congiunto. Qui le due donne cattureranno le attenzioni di molti personaggi, tra cui Adelaide Sant'Erasmo e Umberto Guarnieri. Il Paradiso delle Signore:

Calciomercato Milan : Lars Mai interessa per gennaio - c'è anche l'occasione Diaz : Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato, il Milan sarebbe interessato al giovane giovane difensore del Bayern Monaco Lars Lukas Mai. Fino ad ora la Elliott Management ha utilizzato una strategia di mercato volta ad acquistare principalmente giovani giocatori con un alto potenziale per registrare future plusvalenze in bilancio, di conseguenza il Milan è stato accostato a una serie di nomi con delle ottime prospettive future. In queste

Ultrà ucciso a Milano - la difesa di Manduca : «Io tifoso dell'Inter - non l'ho investito» : «Guidavo io quell'auto ma non l'ho investito io, io non sono un tifoso del Napoli, ma mi piace l'Inter, mi sono anche tesserato nella tifoseria dell'Inter il 21 dicembre...

S.Siro - Inter e Milan vogliono chiarezza sul vincolo : Inter e Milan chiedono chiarezza riguardo l'eventuale vincolo ministeriale su San Siro. Per questo, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i due club avrebbero in programma già oggi un incontro con la Soprintendenza per chiarire anche quali potrebbero essere le tutele sul vecchio impianto. Nella relazione prodotta per la Conferenza dei servizi, un primo parere

Maltempo Lombardia : interrotta la Milano-Domodossola per smottamento : interrotta per uno smottamento la linea ferroviaria Milano-Domodossola. Lo smottamenti si è verificato nei pressi della stazione di Verbania, poco dopo le 14.30. Sul posto i tecnici delle Ferrovie. L'articolo Maltempo Lombardia: interrotta la Milano-Domodossola per smottamento sembra essere il primo su Meteo Web.