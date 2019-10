Milan | adesso per la salvezza si fa dura | il calendario di Novembre fa paura

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 28 ottobre 2019) 12 giugno 1983, Pistoiese-0-0. Una partita qualunque? No. Si tratta dell’ultima gara in Serie B dei rossoneri. Una partita che sicuramente non ricorderanno in tanti, anzi, in molti l’avranno pure cancellata dalla memoria. Ma siamo altrettanto sicuri che, anche per gioco, ultimamente qualcuno sarà andato a cercarsi questa statistica. Sarà per curiosità, sarà per. Già, perche ilpossa nuovamente avvicinarsi a quella categoria. A dir la verità, a guardare la classifica, i rossoneri non ci sono poi così lontani. Dodicesimo posto con soltanto un +3 sulla terzultima (il Brescia), quattro punti nelle ultime cinque sfide e unnon proprio così tranquillo. Ilnon ha iniziato bene questa stagione, anzi. Nel pagellone finale del calciomercato, CalcioWeb aveva già messo in evidenza la gestione negativa per quanto riguarda la ...

