Migranti | Ocean Viking in mare da 10 giorni L' appello della Ong | Ue ci assegni un

Migranti - ong : un porto per Ocean Viking : 10.15 Sos Mediterranée e Medici senza Frontiere chiedono "a un'ampia coalizione di Stati europei di facilitare urgentemente l'assegnazione di un porto alla Ocean Viking e avviare finalmente un meccanismo di sbarco coordinato, come discusso al vertice di Lussemburgo". La Ocean Viking è ancora bloccata in mare, in attesa di un luogo sicuro dove sbarcare i 104 naufraghi soccorsi al largo della Libia dieci giorni fa. Tra loro due donne incinte, ...

Migranti - le ong spina nel fianco del Governo (che fa finta di non vedere la Ocean Viking) : Il neo ministro dell'interno Lamorgese apre un dialogo ma da cinque giorni costringe in mare cento Migranti salvati dalla...

Ocean Viking : “I Migranti soccorsi ci raccontano storie terribili. Non li riporteremo mai indietro” : "Attualmente l’unica domanda che i 104 migranti soccorsi ci pongono tutto il tempo è: “Perché siamo fermi qui? Che cosa succederà?”. Noi rispondiamo che non torneremo indietro, che li porteremo in Europa, ma stiamo aspettando una risposta da parte dell’autorità. La situazione a bordo è frustrante e moralmente non ci aiuta per niente: ci serve un porto sicuro per queste persone": queste le parole degli attivisti sulla nave Ocean Viking, ...

Migranti - via Matteo Salvini torna la Diciotti : sbarcata a Pozzallo con 68 persone - la Ocean Viking in attesa : Dopo un anno, dopo che Matteo Salvini non è più ministro dell'Interno, la nave Diciotti della Guardia costriera ha ricominciato a svolgere la sua attività "Sar", Search and Rescue, nel Mediterraneo. Così questa mattina 22 ottobre, dopo l'assegnazione del "Porto sicuro" da parte del Viminale, è sbarc

Migranti - Ocean Viking soccorre 104 persone : tra di loro due bambini e 40 minori : La nave Ocean Viking, delle Ong Sos Mediterranee e Medici senza frontiere, ha soccorso al largo delle coste libiche 104 Migranti. Tra di loro ci sono anche dieci donne con due bambine e, in totale, i minori a bordo sono 40. Il salvataggio in mare è avvenuto a 50 miglia nautiche dalla costa libica.Continua a leggere

Ocean Viking a Taranto : al via lo sbarco dei 176 Migranti : La nave Ocean Viking di SOS Mediterranee e di Medici Senza Frontiere è giunta questa mattina al molo san Cataldo del porto di Taranto a più di 24 ore dall'autorizzazione giunta dal Ministero dell'Interno e le operazioni di sbarco delle 176 persone a bordo sono già iniziate.UPDATE: #OceanViking sta attraccando nel porto di Taranto, nel sud Italia, dove oggi saranno sbarcate 176 persone salvate durante il fine settimana. ...