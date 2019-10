Migranti | in 104 sulla Ocean Viking da dieci giorni La ong | “Dateci un porto sicuro”

La Ocean Viking bussa alle porte dell'Italia con 104 Migranti a bordo : Mauro Indelicato La nave Ocean Viking , dell'Ong Sos Mediterranée, si trova non lontana d alle coste delle isole Pelagie: su Twitter, l'equipaggio ha chiesto la possibilità di sbarcare in un porto sicuro, sono 104 i migranti a bordo Dopo i tre approdi registrati negli ultimi mesi, la Ocean Viking adesso ci riprova: la nave dell’Ong Sos Mediterranée, gestita assieme a Medici Senza Frontiere, ha a bordo 104 migranti recuperati a largo ...

L'Ocean Viking chiede a Italia e Malta di far sbarcare 104 Migranti : L'Ocean Viking chiede a Italia e Malta di far sbarcare 104 migranti Madrid, 22 ott - (Agenzia Nova) - La nave battente bandiera norvegese Ocean Viking , noleggiata dalle organizzazioni non governative Medici senza frontiere (Mfs) e Sos Mediterranée, ha chiesto alle autorità Italia ne e maltesi di auto

Ocean Viking chiede porto sicuro per 104 Migranti. 68 recuperati da Asso 29 sbarcheranno a Pozzallo : Ocean Viking si è rifiutata di portare in Libia i 104 migranti salvati, e chiede a Malta e Italia un porto sicuro per lo sbarco. I 68 naufraghi recuperati dal rimorchiatore italiano Asso 29 arriveranno domani mattina a Pozzallo, trasportati dalla nave Diciotti. Lega pressa il ministro Lamorgese: "Pensa di far finta di nulla?".Continua a leggere