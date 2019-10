Meteo | ponte del 1 novembre con il maltempo

Meteo : da martedì temporali e temperature in calo - ponte di Ognissanti col maltempo : Il Meteo della nuova settimana conferma che assisteremo a una graduale diminuzione delle temperature e tempo a tratti molto instabile. La settimana che darà l'inizio al mese di novembre sarà caratterizzata dall'arrivo del freddo e da temporali . Ad Halloween il maltempo si sposterà al Sud e una serie di perturbazioni rovineranno il ponte di Ognissanti e i giorni successivi.Continua a leggere

Previsioni Meteo Aeronautica Militare : ponte di Ognissanti col maltempo - il bollettino fino al 3 novembre : Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e prossimi giorni. Oggi al Nord banchi di nebbia e foschie dense diffuse sulle pianure in attenuazione ed estese velature sulle restanti aree. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio aumento della copertura nuvolosa con piogge deboli su Liguria di levante e aree alpine. Le precipitazioni diverranno diffuse in serata sui rilievi di Valle ...