Meloni: arroganti non eleggano il Colle

, "Si deve a noi la crescita del centrodestra in Umbria", dove "siamo il terzo partito e il secondo della coalizione". "FdI si dimostra il più coerente e per questo gli umbri ci hanno premiato".Così la leader di FdI,."Pronti a dire la nostra anche in Toscana".invita Mattarella a valutare "il nuovo scenario: questo governo è inviso al popolo italiano.Se questo governo non dovesse dimettersi non possiamo consentire che una minoranza arrogante elegga il Presidente della Repubblica". Firme per pdl per l'elezione diretta.(Di lunedì 28 ottobre 2019)