“Me lo ha fatto Loredana Bertè” Amici Celebrities | Massimiliano Varrese si fa coraggio e

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 28 ottobre 2019) L’attore romanoha sfiorato il successo ad ‘’, piazzandosi secondo alla prima edizione del programma, dietro alla vincitrice Pamela Camassa. Nonostante sia ormai terminato da un po’, il programma continua ad essere al centro di diverse polemiche. Su Instagram l’uomo ha innanzitutto parlato del suo rapporto con la ballerina Elena D’Amario.“Elena è una grandissima artista ma soprattutto una grandissima persona. Mi sembra di conoscerla da sempre. Magari balleremo ancora insieme”, si è augurato. Il 43enne ballerino, cantante e scrittore si è poi soffermato in generale su ‘’: “Esperienza ricchissima di emozioni, di crescita artistica… ma sto ancora meditando”, ha ammesso. Impossibile dimenticare però quanto commesso daBerté. Nella sfida decisiva con Pamela Camassa, la cantante ha deriso, ...

Benji_Mascolo : Non ho la pretesa ne l’interesse di essere amato da tutti. Non sono qui a giustificarmi o chiedere scusa, se non vi… - matteosalvinimi : ??“Caro prefetto, questa mattina è accaduto un fatto a mio avviso gravissimo: è stato negato a me e a un gruppo di c… - matteosalvinimi : #Salvini: Renzi ha fatto nascere il governo. L’ha rivendicato alla #Leopolda e l’ha fatto per non far vincere Salvi… -