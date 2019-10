Massimo Cacciari | la profezia contro Pd -M5s | Se il voto si ripete in Emilia

Otto e mezzo - Massimo Cacciari : "Una sconfitta netta di Pd-M5s in Umbria avrà conseguenze per il governo" : Massimo Cacciari fa la sua profezia sugli effetti del risultato delle elezioni regionali in Umbria. Ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, il filosofo sostiene: "Se la sconfitta di Pd e Movimento 5 Stelle in Umbria sarà netta ci saranno delle conseguenze per il governo". O meglio. Secondo Cac

Cartabianca - Massimo Cacciari : "Il problema non è Matteo Renzi ma il Pd. Se resta afono allora..." : "Il problema non è Matteo Renzi, ma il Pd. Lo spazio che Renzi potrà acquistare dipenderà da cosa riusciranno a fare il Pd e Nicola Zingaretti. Se il Pd resterà afono, Renzi aumenterà la sua forza nel Parlamento e nel Paese". Massimo Cacciari, ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca, su Rai tre, a

Massimo Cacciari : "Greta Thunberg come Matteo Salvini - basta parlare di lei" : "basta parlare di Greta Thunberg. Lei è il sintomo di un possibile tema ma il suo messaggio è nettamente semplificato, come quello di Matteo Salvini sui migranti". Massimo Cacciari, in una intervista a La Stampa attacca la baby ecologista che sembra aver stregato tutti, da Emmanuel Macron a Viktor O

Greta Thunberg - Massimo Cacciari durissimo : "Ideologia dell'incompetenza - manifestazione patetica" : Sempre, o quasi, fuori dal coro. Si parla di Massimo Cacciari, il filosofo vicino al Pd, il quale prende le distanze dal fenomeno-Greta Thunberg. Lo fa in un'intervista al Corriere della Sera in cui afferma, chiaro e tondo: "Se continuiamo ad affrontare i problemi alla Greta siamo fritti. Siamo all'

Massimo Cacciari : "Se affrontiamo i problemi come Greta siamo fritti. Meglio stare in aula con gli scienziati" : “Se continuiamo ad affrontare i problemi alla Greta siamo fritti. siamo all’ideologia dell’incompetenza”. Ne è convinto il filosofo Massimo Cacciari che, dalle pagine del Corriere della Sera, parla dello sciopero del clima e dice la sua sull’annunciata partecipazione di tanti studenti italiani al #FridayforFuture col benestare del ministro dell’Istruzione (Fioramonti aveva parlato di “assenza ...

Otto e Mezzo - Massimo Cacciari e i dubbi sull'accordo di Malta : immigrazione - rischia di non cambiare nulla : Altro che trionfo e "passo in avanti", così come ha provato a vendercelo il neo-ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Si parla dell'intesa a quattro firmata a Malta in tema di immigrazione: le solite e vaghe promesse. Certo, si parla di "rotazione dei porti" per l'approdo sicuro tra i diversi eur

Massimo Cacciari : "Un'intesa politica tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte sarebbe logica. Sono molto affini" : "Matteo Renzi vuol fare Macron. I Contenuti poi saranno quelli del suo governo, ispirati a un pensiero vagamente liberal. Che in Europa si posSono incontrare con personalità come Macron, appunto. E in Italia con Conte. Un'intesa politica tra Conte e Renzi sarebbe molto logica: Sono molto affini". Ma