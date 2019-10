Massimiliano Varrese contro Loredana Bertè | “Mi ha distratto!”

Massimiliano Varrese attacca la Bertè : Distratto dalla sua maleducazione alla finale di Amici Celebrities : Secondo classificato ad Amici Celebrities, Massimiliano Varrese ha vissuto un momento imbarazzante in seguito alla performance in cui ha interpretato Prince sulle note di “Kiss”. Loredana Bertè, che ha ritenuto disastroso il falsetto di Varrese, è scoppiata in una fragorosa risata perché “ho immaginato Prince uscire alla tomba in formato zombie che ti voleva strangolare” e, proprio in merito a quanto accaduto durante l’ultima puntata di ...

“Succederà dopo Amici Celebrities”. Massimiliano Varrese - fuori tutto : Tra qualche ora scopriremo chi sarà il vincitore del talent show di Canale 5, ‘Amici Celebrities’. In seguito a dure sfide canore e di ballo sono rimasti soltanto in 4 a contendersi l’ambito premio: l’ex calciatore di Juventus e Napoli, Ciro Ferrara, la showgirl Pamela Camassa, il conduttore di ‘Temptation Island’ Filippo Bisciglia e l’attore Massimiliano Varrese. Ed è proprio quest’ultimo ad aver rivelato notizie importanti sul suo conto in ...

Massimiliano Varrese di Amici Celebrities svela : “E’ massacrante” : Amici Celebrities, Massimiliano Varrese confessa: “Provo dodici ore” Nella scorsa puntata di Amici Celebrities 2019 ha ben impressionato Massimiliano Varrese, il quale è riuscito ad accedere alla finalissima. Difatti l’uomo, nell’ultimo ballottaggio, ha battuto il principe Emanuele Filiberto di Savoia. Ed è inutile negare che sono già tanti a pensare possa essere uno dei candidati alla vittoria visto il suo talento nel ...

Amici Celebrities : Massimiliano Varrese Smette di Cantare in Lacrime! La Critica di Platinette! : Ad Amici Celerities, Massimiliamo Varrese durante la sua esibizione si è commosso ed ha smesso di Cantare. La settimana scorsa era successo a Filippo Bisciglia che si è commosso mentre contava pensando alla mamma. Massimiliamo invece ha svelato subito perché si è commosso. Ecco le sue dichiarazioni dopo l’esibizione! Massimiliano Varrese è uno dei concorrenti più talentuosi di Amici Celebrities. Nel corso di queste settimane ha dimostrato ...

Massimiliano Varrese : età - altezza - peso - fidanzata e figlia : Massimiliano Varrese è un cantante, un ballerino e un attore italiano. Diventato famoso soprattutto per il ruolo di Furio Zani nella serie tv ‘Grandi domani’ del 2005, prodotta da Maurizio Costanzo e Maria De Filippi per la regia di Vincenzo Terracciano, un format molto amato tra i giovani che richiamava quello spagnolo ‘Paso Adelante’, Massilinao Varrese ha esordito sul piccolo schermo molti anni prima. Nel 1997 per la precisione, nello spot di ...

Massimiliano Varrese ad Amici Celebrities : Massimiliano Varrese Massimiliano Varrese è uno dei concorrenti della prima edizione di Amici Celebrities; l’attore romano parteciperà al talent show come componente della squadra bianca, capitanata da Giordana Angi, in qualità di ballerino e cantante. Amici Celebrities: chi è Massimiliano Varrese Massimiliano Varrese è nato a Roma il 5 gennaio 1976. Ha esordito nella fiction Mediaset Operazione Odissea, e negli anni ha proseguito la sua ...