Fonte : romadailynews

(Di lunedì 28 ottobre 2019)(Annibale Marchesini), nato a Roma, laureato al Conservatorio di Santa Cecilia si esibisce come cantante solista in repertori lirici, pop e musical in importanti teatri sull’intero territorio nazionale, come il Teatro Eliseo, il Teatro la Fenice, il Teatro Parioli, l’Auditorium ParcoMusica. Tra il 2016 ed il 2017 si esibisce più volte sui maggiori canali Rai, in trasmissioni come “Sabato In”, cimentandosi in diversi repertori musicali. Nel 2017 inizia un importante progetto musicale crossover con la Columbia Records di Los Angeles, che può vantare la collaborazione di grandi nomi internazionali. Successivamente partecipa ad un grande evento mediatico di New York in occasione del Columbus Day. Qualche mese dopo prende parte come tenore solista ad importanti concerti presso l’Opera House di Belgrado. Nel 2018 approfondisce sempre di più il repertorio pop sia da un ...

romadailynews : Marko fra i 65 finalisti della prossima edizione di Sanremo Giovani con il brano “Vivrò per… - hewhowasliving : @FormulaHumor - OltreleColonne : Marko, cantante pop-lirico e pianista, è fra i 65 finalisti della prossima edizione di Sanremo Giovani con il brano… -