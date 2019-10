Mario Lavezzi | 50 anni di musica col cofanetto “E la vita bussò”

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 28 ottobre 2019)festeggia 50did'autore: un traguardo importante per uno degli artisti più stimati del panoramale italiano. Una ricca carriera di qualità in ogni campo - costellata di hit e da numerose collaborazioni con i più grandi artisti italiani - che oggi viene celebrata con undal titolo " E labussò", (in uscita per Nar International/Artist First).Pubblicati in un originale box rigido contenente tre CD e un Vinile da 7" a 45 giri versione "disco tris" (con tre "chicche" risalenti agli albori della carriera, ai tempi dei "Trappers" e dei "Camaleonti") 58 "successi" in versione originale e un inedito firmato con Franco Califano ("Canti di sirene"), che ripercorrono le tre anime artistiche di(autore, produttore e cantautore). Una sorta di "Greatest Hits" dellaitaliana con tanti grandi successi, come se ne trovano pochi in giro.

