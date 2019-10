Manovra | da Quota 100 risparmi per 300 milioni | in Parlamento si discuterà su micro-tasse

Sondaggi politici - crisi Pd-M5s/ Ok Quota 100 ma 50% boccia la Manovra del Governo : Sondaggi politici, il giudizio sulla Manovra del Governo Pd-M5s: il 50% boccia la Finanziaria mentre il 58% dà fiducia alla Quota 100 di Lega e 5Stelle

Pensioni - emendamenti su Quota 100 - Boccia : 'I saldi della Manovra non si cambiano' : Ruotano ancora polemiche attorno al meccanismo della Quota 100 sbandierato dalla Lega. Dopo le dichiarazioni del ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova sugli eventuali emendamenti da presentare in Parlamento, il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia avrebbe innalzato le critiche sul comportamento di Italia Viva. Boccia contro Italia Viva: 'Comportamento scorretto' "Se l'obiettivo di Italia Viva è provare a danneggiare il ...

Pensioni - sottosegretario Baretta : ‘Confronto con sindacati su Quota100 dopo ok a Manovra’ : dopo la sessione di Bilancio ci sarà un confronto tra il Governo ed i sindacati sulla riforma delle Pensioni nel suo complesso e dunque anche su eventuali modifiche alla legge Fornero, varata nel 2011. Ad annunciare l’apertura di un tavolo è stato, nelle scorse ore, il sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta. Intanto, però, viene confermata la Quota 100, le cui risorse necessarie troveranno spazio nella legge di Bilancio 2020 come quelle ...

"Soddisfatta della Manovra - ma quota 100 è sbagliata" - dice la Bellanova : “Portiamo a casa un risultato, anche se ci sono punti aperti e presenteremo emendamenti in Parlamento”. In un'intervista a la Repubblica la ministra per le Politiche agricole Teresa Bellanova si dice soddisfatta del risultato della manovra, anche se quota 100 “è una scelta sbagliata” perché “dà risposte a chi ha un reddito e ha avuto un percorso di lavoro stabile” mentre “taglia fuori le donne, chi ha avuto rapporti di lavoro precari e i lavori ...

Pensioni e Manovra - il M5S non teme l'emendamento contro Quota 100 : 'I voti non ci sono" : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 21 ottobre 2019 vedono emergere nuove prese di posizione dal Movimento 5 Stelle in merito alla conferma del meccanismo di prepensionamento attraverso la Quota 100 anche nel prossimo anno. Sul provvedimento è in corso un'accesa battaglia politica tra le stesse forze interne della maggioranza. Al momento il governo ha confermato la misura, ma la diatriba sembra pronta a spostarsi in parlamento, dove si ...

Manovra - le proposte di modifica del M5s : “Quota 100 rimane - Renzi non ha i numeri in Parlamento” : Convocato il vertice di maggioranza per lunedì per ridiscutere alcuni punti della Manovra, come chiesto dal Movimento Cinque Stelle. In un post sul Blog delle Stelle elencano le proposte di modifica, che interessano l'utilizzo del Pos, carcere e confisca per i grandi evasori, e revoca del regime forfettario per le partite Iva al 15%, che secondo i pentastellati non va toccato.Continua a leggere

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – "Qualcuno oggi continua a sperare nell'abolizione di Quota 100. Presentassero pure emendamenti, tanto i voti in parlamento non ci sono". Così il Movimento 5 Stelle in un post pubblicato su 'Il Blog delle Stelle'.

Conte : quota 100 un pilastro della Manovra : Conte: "quota 100 c'e', e' un pilastro della manovra, abbiamo fatto un tavolo e tutte le forze politiche l'hanno accettata".

Pensioni in Manovra 2020 - Armiliato (CODS) : 'Proponiamo Quota cento rosa' : Nell'accesa discussione politica riguardante la riforma delle Pensioni e la legge di bilancio tornano a farsi sentire i comitati dei lavoratori. In particolare, nelle ultime ore è il CODS a ribadire la propria posizione sia rispetto alla prosecuzione delle uscite anticipate tramite la Quota 100, sia per quanto concerne la necessità di prendere in considerazione il riconoscimento delle rivendicazioni femminili. Il tutto al fine di riequilibrare ...

Quota 100 - Renzi : "È ingiusta - la cancelleremo". Conte : "È un pilastro della Manovra" : Matteo Renzi è concentrato sulla sua Leopolda 10, la prima da parlamentare non del PD, ma da fondatore di Italia Viva. È arrivato oggi alle 15 per inaugurare una mostra fotografica che ricorda Tiberio Barchielli e ha già lanciato i primi strali parlando con i giornalisti.Renzi, in particolare, oggi è tornato sulla questione Quota 100, la misura tanto voluta dal governo giallo-verde e in particolare dalla Lega. Ora che la Lega ...

?Quota 100 - Renzi : «La cancelleremo. Misura ingiusta». Conte : «È un pilastro della Manovra». M5S : serve un vertice : Parla Matteo Renzi. «Sono entrato nella fase 'cerchiamo di non litigare', non voglio rovinarmi l'entusiasmo per la Leopolda» numero 10 che inizia oggi, ha detto Renzi a Radio...

Manovra - Conte : “Quota 100 c’è - è un pilastro. A qualcuno può non piacere - è fisiologico - accetto tutte le opinioni” : “Quota cento c’è, è un pilastro della Manovra”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa da Bruxelles, rispondendo alle domande dei giornalisti. “Abbiamo fatto un tavolo e tutte le forze politiche lo hanno accettato. A qualcuno può non piacere, è fisiologico, accetto tutte le opinioni” L'articolo Manovra, Conte: “Quota 100 c’è, è un pilastro. A qualcuno può non piacere, è fisiologico, ...