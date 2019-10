Maltempo | Protezione civile | ' In Sicilia piogge eccezionali | non capitava da 200 anni' 2

Maltempo : Protezione civile - 'In Sicilia piogge eccezionali - non capitava da 200 anni' : Palermo, 28 ott. (Adnkronos) - "Le prime rilevazioni sulle piogge cadute nella Sicilia centro-sud orientale in questo fine settimana, ci dicono che si è trattata di una situazione eccezionale che in alcuni casi può verificarsi ogni duecento anni. La violenza delle precipitazioni con caratteristiche

Maltempo Sicilia - Protezione civile : “Piogge eccezionali - non capitava da 200 anni” [DATI] : “Le prime rilevazioni sulle piogge cadute nella Sicilia centro-sud orientale in questo fine settimana, ci dicono che si è trattata di una situazione eccezionale che in alcuni casi può verificarsi ogni duecento anni. La violenza delle precipitazioni con caratteristiche differenti nelle diverse zone geografiche dell’isola e la loro concentrazione in poco tempo ha fatto il resto, causando notevoli danni in numerosi Comuni“. Così il capo ...

Protezione Civile e volontari al lavoro nell’alessandrino dopo il Maltempo dei giorni scorsi : E’ stata una domenica di duro lavoro nelle zone alluvionate della provincia di Alessandria. “Abbiamo continuato a quantificare i danni. Non abbiamo, al momento, stime precise, ma si preannunciano cifre ingenti“, riferisce Nicoletta Albano, vicesindaco di Gavi, in Val Lemme, tra i centri piu’ colpiti dall’ondata di maltempo dei giorni scorsi. “Chiuse da martedi’, domani riaprono le scuole. E sempre domani ...

Maltempo Veneto - la Protezione civile : “900 milioni di euro investiti” : “900 milioni di euro investiti per la difesa idrogeologica e tutte le opere di prevenzione attiva messe in campo in questi anni dall’amministrazione Zaia sono stati uno dei motivi grazie ai quali siamo riusciti ad affrontare l’emergenza Vaia, evitando di pagare un prezzo più alto, anche in termini di vite umane, che la tempesta Vaia ha provocato nel nostro territorio”. Lo ha affermato l’assessore regionale alla ...

Allerta Meteo - la protezione civile lancia un nuovo allarme ROSSO per la Sicilia : anche Sabato 26 scuole chiuse e forte Maltempo : Allerta Meteo – Continua ad imperversare il maltempo al Sud Italia e la protezione civile lancia un nuovo pesante avviso di allarme per le prossime ore. anche domani, Sabato 26 Ottobre, per la Sicilia è stata emanata l’Allerta rossa, che si riferisce in modo particolare alle province di Catania, Enna e a una gran parte del territorio messinese (vedi mappe a corredo dell’articolo). Alla luce di un’Allerta così pesante, ...

Allerta meteo Protezione Civile : domani il Maltempo si sposta al Sud - attenzione su Sicilia e Calabria : Nella giornata di domani la perturbazione in azione ora sui settori centro-settentrionali della penisola, muoverà verso il Sud, coinvolgendo in particolar modo Sicilia e Calabria. Qui sono attese...

Allerta Meteo - rischio alluvioni : pesantissimo avviso della protezione - “Maltempo estremo - vite umane a rischio” [BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una depressione, centrata tra la penisola iberica e le Baleari, nel suo movimento verso la Sardegna determinerà, dalla serata di oggi, una nuova fase di maltempo, che coinvolgerà prima i settori più occidentale del nostro paese e poi le regioni tirreniche centrali e la Sicilia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione ...

Maltempo Lombardia - la Protezione Civile : “Situazione in miglioramento” : Serata critica ieri in Lombardia, Piemonte e Liguria, dove le forti piogge hanno causato danni e smottamenti. Oggi la situazione sembra in miglioramento. “Dopo i forti temporali della notte sulla bassa pianura occidentale (in particolare nelle province di Pavia e Lodi) e sul territorio delle province di Bergamo e Brescia, la situazione meteo in Lombardia è in netto miglioramento e vede solo deboli precipitazioni sulla zona del Lago ...

Alluvioni e Maltempo al Nord Italia - Borrelli : “Il sistema di protezione civile ha reagito al meglio - danni limitati” : “Il sistema di protezione civile ha reagito al meglio, grazie alle strutture operative e ai tanti volontari impegnati nel soccorso alla popolazione siamo riusciti a limitare i danni,” ha spiegato il Capo Dipartimento della protezione civile Angelo Borrelli al termine di un incontro in prefettura ad Alessandria per fare il punto sull’ondata di maltempo che sta colpendo il Nord Italia. La situazione “è in via di ...

Meteo Protezione Civile domani 22 Ottobre : iniziale Maltempo al Nord-Ovest ma migliora : La perturbazione atlantica che sta colpendo il Nord provocando purtroppo eventi alluvionali fra Liguria e Piemonte, nella giornata di domani tenderà ad attenuarsi. Tuttavia piogge e temporali...

Il Maltempo spaventa il Nord/Ovest - nuova pesante Allerta Meteo della Protezione Civile : forti piogge su Liguria - Piemonte e Lombardia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Persistono gli effetti della profonda saccatura che da giorni sta determinando un flusso di correnti caldo-umide meridionali sul Paese. Pertanto continueranno intense precipitazioni sul nostro settore Nord-occidentale, con fenomeni che localmente risulteranno di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Maltempo Piemonte : apre la sala operativa della Protezione Civile per fronteggiare le emergenze : Le forti piogge previste su una buona parte del Piemonte hanno indotto la Protezione Civile della Regione Piemonte ad aprire, dalla prossima mezzanotte, la sala operativa. La Protezione Civile – si legge in una nota della Regione – sta sorvegliando con attenzione la situazione derivante dalle forti piogge che stanno interessando il territorio. Dalle ore 24 verrà aperta la sala operativa di corso Marche per svolgere le opportune ...

Si intensifica il Maltempo al Centro-Nord : allerta della Protezione Civile per Lunedi' 21 Ottobre : Nella giornata di domani la perturbazione atlantica che da diverse ore staziona su Europa occidentale e settori nord-occidentali della nostra penisola continuerà a portare piogge e temporali anche...

Maltempo Liguria : sopralluoghi della protezione civile nelle zone a rischio : L’ondata di Maltempo che ha colpito ieri Liguria ha costretto all’evacuazione circa 15 persone nel comune di Pigna, in val Nervia, nell’entroterra imperiese. Questa mattina, alle 10:30, l’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone farà un sopralluogo al guado di Serrà Riccò sul torrente Secca (circa 3 km dall’uscita del casello di Bolzaneto). Successivamente terrà un punto stampa assieme ai ...