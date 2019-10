Maltempo in Sicilia | U Di Con | “Gravi danni a strade ed abitazioni”

Maltempo Sicilia : conta dei danni nelle aziende - ancora disagi su diverse linee ferroviarie : In corso la conta dei danni nelle aziende agricole di Ispica, Pachino e Rosolini colpite dall’ondata di Maltempo che ha investito la Sicilia sudorientale nei giorni scorsi. Confagricoltura Ragusa registra danni notevoli a impianti serricoli, vigneti, agrumeti, colture orticole. Sono andati distrutti raccolti di carote, zucchine, patate e carciofi. Proseguono le operazioni di ripristino dell’infrastruttura ferroviaria. Questa la ...

Maltempo : Protezione civile - 'In Sicilia piogge eccezionali - non capitava da 200 anni' (2) : (Adnkronos) - "Nella zona di Noto - sottolinea il responsabile del Servizio che ha elaborato i dati e redatto i relativi grafici Giuseppe Basile - le piogge sono state meno violente (da 50 a 150 millimetri in un’ora) e con tempi di ritorno da 2 a 10 anni. Rispetto alla media mensile dello stesso per

Maltempo : Protezione civile - 'In Sicilia piogge eccezionali - non capitava da 200 anni' : Palermo, 28 ott. (Adnkronos) - "Le prime rilevazioni sulle piogge cadute nella Sicilia centro-sud orientale in questo fine settimana, ci dicono che si è trattata di una situazione eccezionale che in alcuni casi può verificarsi ogni duecento anni. La violenza delle precipitazioni con caratteristiche

Maltempo Sicilia - Protezione civile : “Piogge eccezionali - non capitava da 200 anni” [DATI] : “Le prime rilevazioni sulle piogge cadute nella Sicilia centro-sud orientale in questo fine settimana, ci dicono che si è trattata di una situazione eccezionale che in alcuni casi può verificarsi ogni duecento anni. La violenza delle precipitazioni con caratteristiche differenti nelle diverse zone geografiche dell’isola e la loro concentrazione in poco tempo ha fatto il resto, causando notevoli danni in numerosi Comuni“. Così il capo ...

Maltempo : disagi ai treni in Sicilia - tecnici a lavoro per riparare danni piogge : Palermo, 28 ott. (Adnkronos) - Sono oltre 60 i tecnici di Rfi, più il personale delle ditte appaltatrici, impegnato ininterrottamente dallo scorso fine settimana per il regolare ripristino della circolazione sulle linee ferroviarie della Sicilia colpite dal Maltempo. Dalle 5 di questa mattina la cir

Maltempo Sicilia : oggi i funerali dell’agente travolto dal fango : Si terranno oggi a Rosolini (Siracusa) i funerali dell’agente penitenziario Giuseppe Cappello, 52 anni, travolto da una massa di acqua e fango causata dall’esondazione del torrente Tellaro lungo la SS 115 a Noto. La procura di Siracusa ha aperto un fascicolo d’inchiesta sul decesso dell’uomo. L'articolo Maltempo Sicilia: oggi i funerali dell’agente travolto dal fango sembra essere il primo su Meteo Web.

Ultima Domenica di Ottobre con forte Maltempo all’estremo Sud : violenti temporali su Malta e in Sicilia [LIVE] : Mentre splende il sole e il clima è mite su gran parte d’Italia, in quest’Ultima Domenica di Ottobre in cui è tornata l’ora solare, continua ad imperversare il maltempo all’estremo Sud e in modo particolare nel sud/est della Sicilia, già colpito dalla violenta alluvione delle scorse ore, e nelle isole del Canale di Sicilia, in modo particolare Malta. Forti temporali stanno colpendo proprio le acque del Canale di Sicilia, ...

Maltempo Sicilia : conta dei danni nel sudest dell’isola - domani i funerali dell’agente penitenziario : Dopo la violenta ondata di Maltempo che ha sconvolto le province di Siracusa e Ragusa e provocato la morte dell’agente penitenziario Giuseppe Cappello, è iniziata la conta dei danni nel sudest dell’isola. La vittima, 52enne, è stata travolta da acqua e fango dell’esondazione del torrente Tellaro lungo la SS 115 a Noto (SR): i funerali dovrebbero svolgersi domani pomeriggio nella Chiesa Madre di San Giuseppe a Rosolini. La ...

Maltempo Sicilia : riattivata la circolazione dei treni sulla Palermo-Catania : A seguito dell’ondata di Maltempo dei giorni scorsi, sono in via di completamento in Sicilia le operazioni di ripristino dell’infrastruttura ferroviaria: ripresa ieri, alle 19, la circolazione dei treni sulla linea Palermo–Catania, sospesa per l’allagamento dei binari tra Sferro ed Enna. Interrotta la linea Modica-Siracusa, per i gravi danni all’infrastruttura causati dalle piogge e dall’esondazione di alcuni ...

Meteo - Maltempo in Sicilia : temporali in arrivo da Malta : Un nuovo sistema temporalesco che si trova a sud di Malta e che sta risalendo verso nord potrebbe portare, oggi 27 ottobre, temporali in Sicilia

Maltempo Sicilia : salvata famiglia olandese a Siracusa : I vigili del fuoco hanno tratto in salvo a Siracusa una famiglia olandese rimasta intrappolata nella propria auto in una area alluvionata. E’ accaduto pochi minuti fa in contrada Laganelli dove il mezzo dei turisti era rimasto in panne. Nel veicolo c’erano due bambini di 1 e 3 anni e i loro genitori e l’acqua aveva raggiunto ormai un metro e mezzo di altezza. I 4 sono stati recuperati dai pompieri e trasportati in spalla in ...

Maltempo Sicilia - Musumeci : “Dichiareremo lo stato di calamità” : “Ho convocato per mercoledì la giunta regionale e in quella sede dichiareremo lo stato di calamita’ per i territori colpiti dal Maltempo”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci oggi ad Ispica, a margine dei sopralluoghi effettuati nelle zone colpite dalle piogge di ieri che hanno provocato danni ingenti alla colture. “Tutto quello che la Regione potra’ fare – ha aggiunto il ...

Maltempo : Sicilia - Musumeci 'interventi immediati su infrastrutture danneggiate' (2) : (Adnkronos) - Musumeci, accompagnato da Foti, dal prefetto ibleo Filippina Cocuzza, dal deputato regionale Giorgio Assenza e dalla parlamentare nazionale Marialucia Lorefice, si è poi trasferito a Ispica, in provincia di Ragusa. Qui una frana ha lambito tre palazzine abitate da decine di famiglie ch

Maltempo : Sicilia - Musumeci 'interventi immediati su infrastrutture danneggiate' : Palermo, 26 ott. (Adnkronos) - "La Regione interverrà immediatamente, senza bisogno di aspettare provvedimenti da Roma, per riparare le infrastrutture danneggiate, e che sono già in fase di verifica, attraverso la Protezione civile e la Struttura contro il dissesto idrogeologico". Lo ha assicurato i