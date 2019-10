Maltempo Emilia-Romagna | Confagricoltura | “Il comparto pomodoro ringrazi le piogge”

Maltempo Emilia-Romagna : danni alla rete ferroviaria - treni soppressi e ritardi : L’ondata di Maltempo che ha colpito nella notte l’ Emilia-Romagna ha avuto conseguenze sulla rete ferroviaria , in particolare a causa di rami caduti sulla linea elettrica. I disagi maggiori si sono verificati sulla ferrovia Modena-Sassuolo, dove, sulla tratta tra Formigine e Modena – Piazza Manzoni, la caduta di rami ha provocato, dapprima, la soppressi one dei treni 90102 e 90109 e, successivamente, l’interruzione della ...

Maltempo - 21 milioni di euro all’Emilia Romagna : subito 18 cantieri anti-dissesto : Il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, ha firmato il decreto che mette a disposizione dell’Emilia- Romagna 21 milioni e 680.000 euro per opere di messa in sicurezza del territorio. Completata la registrazione da parte della Corte dei Conti, le risorse attiveranno 18 interventi immediatamente cantierabili, da Piacenza a Rimini. Ma ora la Regione rilancia con il nuovo Governo sul piano anti-dissesto da 100 milioni di euro ancora in ...

Maltempo Emilia Romagna - fulmine appicca un incendio in un magazzino del Modenese : incendio per cause accidentali dovute al Maltempo a Finale Emilia. Un fulmine ha colpito il terreno, appiccando il fuoco a delle rotoballe di fieno stipate all’interno di un magazzino della ditta Alba che si occupa di stoccaggio del fieno per compost. L'articolo Maltempo Emilia Romagna, fulmine appicca un incendio in un magazzino del Modenese sembra essere il primo su Meteo Web.