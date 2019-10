Malattie della pelle | l’appello di SIDeMaST | “Educhiamo i dermatologi a riconoscere le

I benefici della dieta giapponese : aiuta a prevenire Malattie cardiovascolari - diabete e cancro : In programma oggi a Roma il convegno “dieta giapponese e prevenzione oncologica“, organizzato da MA Provider con il contributo non condizionato di Astellas. In occasione dell’incontro verrà sottolineata l’importanza dell’alimentazione nella prevenzione e nella lotta alle patologie oncologiche, con specifico riferimento al tumore alla prostata. “Per noi è una vera soddisfazione supportare questa iniziativa che fa conoscere ...

Malattie della pelle - come distrarre i bambini dal prurito. La guida degli esperti del Bambino Gesu’ : Sabato 21 settembre, nella sede di Roma-San Paolo, l’open day dedicato ai pazienti con dermatite atopica e ittiosi. Informazioni per le famiglie, educazione terapeutica e tante iniziative ludiche per i più piccoli. La dermatite atopica, patologia della pelle tra le più diffuse in età pediatrica, colpisce circa 1 Bambino su 5. Le ittiosi, gruppo di Malattie genetiche rare, a seconda della forma ne colpiscono da 1 su 3.000 a 1 su 200.000. Le ...

Malattie della pelle : la guida degli esperti del Bambin Gesù su come distrarre i bambini dal prurito : Roma – La dermatite atopica, patologia della pelle tra le più diffuse in età pediatrica, colpisce circa 1 Bambino su 5. Le ittiosi, gruppo di Malattie genetiche rare, a seconda della forma ne colpiscono da 1 su 3.000 a 1 su 200.000. Le caratteristiche comuni sono l’alterazione della barriera cutanea, la secchezza, il prurito e la necessità di cure continue. Sono croniche e incidono sulla qualità di vita dei pazienti e dei familiari per il ...

Malattie della pelle - ecco come distrarre i bimbi dal prurito : Una guida messa a punto dagli esperti del Bambino Gesù spiega ai genitori quali sono le tecniche per distogliere...