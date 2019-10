Maestra denuncia maltrattamenti in famiglia | l’istituto la sospende

Aveva denunciato i maltrattamenti in famiglia su un’alunna : una Maestra è stata sospesa : Una sua alunna Aveva grandi lividi sulle gambe e spesso scoppiava in un pianto a dirotto, apparentemente senza motivo. Così la maestra di una scuola elementare della provincia di Pavia, preoccupata, ha deciso di segnalare il caso alla dirigente scolastica. Poi, rimasta inascoltata, si è rivolta direttamente alle forze dell’ordine. Solo allora la preside ha preso una posizione, ma non quella auspicabile: ha sospeso per un giorno, senza ...

Maestra denuncia caso di alunna maltrattata - preside la sospende : Si è accorta che una sua alunna aveva dei lividi sulle gambe, oltre a manifestare comportamenti sospetti come frequenti pianti in classe. Così la Maestra, che insegna in una scuola elementare della provincia di Pavia, prima ha segnalato il caso alla dirigente dell’istituto e poi ha deciso autonomamente di rivolgersi alle forze dell’ordine. A quel punto la preside ha sospeso per un giorno (non retribuito) la Maestra, per ...

Bambini denunciano la Maestra : «Picchia la nostra compagna» : Maltrattamenti. Per questo è sotto inchiesta da parte della procura di Roma una maestra. A denunciarla sono stati gli alunni. Non perché avesse fatto qualcosa a loro, ma per il suo comportamento con una bambina disabile loro compagna di classe. L’inchiesta è ancora aperta e il condizionale d’obbligo, ma a colpire è il comportamento di Bambini di 10 anni. Hanno questa età infatti i Bambini della classe di quinta elementare romana che hanno ...

“Picchia la nostra compagna disabile” : I bimbi denunciano la Maestra a Roma : Indagata dalla procura di Roma l’insegnante di sostegno di una quinta elementare. Gli alunni: “Quando sono sole in classe le dà i pugni. Va protetta, è meno fortunata di noi”