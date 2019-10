M5S | Correo | Abbiamo bisogno di Di Battista

Fonte : blogo

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Il Movimento 5 Stelle è uscito a pezzi dalle elezioni regionali in Umbria con quel 7,4% di preferenze che ha dimezzato il risultato ottenuto alle europee (14%), già ridotto notevolmente rispetto alla elezioni politiche (27%). Se fonti ufficiali di M5S hanno prontamente puntato il dito contro il patto stretto col Partito Democratico, dal MoVimento il malumore sembra diretto al capo politico Luigi Di Maio.L'ex ministro per il Sud Barbara Lezzi, senatrice M5S, si è sfogata su Facebook invocando una nuova assemblea del Movimento 5 Stelle:Non posso, con rammarico, rivendicare la proposta di convocare un'assemblea del Movimento 5 Stelle. Tutto il Movimento e non solo degli eletti. Ma i colleghi che lo hanno fatto, o intendono farlo, sarebbero coloro che, sempre attaccati alla poltrona (sicuri che regga l'accusa?) non riconoscerebbero il buono di questo accordo. Peccato che non venga ...

