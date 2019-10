Luigi Di Maio dopo l' Umbria fa ballare il governo | L' esecutivo con il Pd ci fa

Luigi Di Maio dopo la sconfitta in Umbria : "Il Pd ci fa male come la Lega" : “Il Pd ci fa male come la Lega, nello stare al Governo insieme”. Lo ha detto il leader politico del M5S Luigi Di Maio in un’intervista a Skytg24. Quello in Umbria “era un esperimento. Non ha funzionato questo esperimento. Tutta la teoria per cui si diceva che se ci fossimo alleati con un’altra forza politica saremmo stati un’alternativa non ha funzionato”, ha aggiunto parlando di “strada ...

Umbria - Alessandra Ghisleri a L'aria che tira : "Luigi Di Maio non è un leader" : "Si chiamavano cittadini, erano in mezzo alla gente e ora non ci vanno più". Alessandra Ghisleri, in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, traccia una durissima analisi sul crollo del Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali in Umbria: "I 5 Stelle hanno perso la loro radice, na

Umbria - il Movimento 5 Stelle non esiste più : Luigi Di Maio ha 'ucciso' un partito : Che in Umbria avrebbe vinto il centrodestra si sapeva. Era nell'aria e i sondaggi erano tutti concordi: Donatella Tesei sarebbe diventata la Presidente della Regione. Ma ciò che sorprende è la percentuale del M5S: è al 7%. Nelle ultime elezioni politiche nazionali (quelle del 2018) il partito di Luigi Di Maio in Umbria prese il 27%. Un calo del 20% in poco più di un anno e mezzo. E il caso umbro non è isolato. Basti pensare alla Sardegna, per ...

Regionali in Umbria - Matteo Salvini umilia Luigi Di Maio e compagni con una foto : "Bocciati dagli italiani" : Matteo Salvini come ogni mattina dà il suo "buongiorno amici" sui social. Ma questa volta il leader della Lega lo fa con una foto che la dice lunga della sua soddisfazione per il risultato delle elezioni Regionali in Umbria. Salvini infatti ha pubblicato una immagine con le facce disperate di Luigi

Regionali Umbria - Luigi Di Maio scarica il Pd : "Esperimento non ha funzionato". Ma non basta : può saltare : Giù la cresta. Anzi, cresta strappata. Fine dei giochi. Kaputt. Il voto in Umbria per il M5s è un incubo: 7,4 per cento alla lista, con il candidato unitario col Pd staccato di 20 punti tondi tondi. Percentuali ridicole. Un dramma politico firmato Luigi Di Maio, il quale mossa dopo mossa ha smontato

Elezioni Umbria - l’attacco di Salvini “la vittoria la dedicherò a Giuseppe Conte e a Luigi di Maio!” : Senza mezze parole e senza mezzi termini. Matteo Salvini ha attaccato i suoi nemici giurati affermando che la vittoria in Umbria la dedicherà a Giuseppe Conte e a Luigi di Maio. Poi il leader leghista ha parlato della valenza politica dell’elezione in Umbria: “Se vuoi negare il valore politico nazionale di un’elezione, non porti lì il presidente del Consiglio». Matteo Salvini ha voluto anche parlare della presenza in Umbria ...

Luigi Di Maio - la lettera a Davide Casaleggio dei Cinque Stelle : "Pronti a saltare alla gola del leader" : "Se il M5S dovesse andare male sono già pronti a saltare alla gola di Di Maio". Questo è il sentimento, riassunto da un big Cinque Stelle, che pervade tutto il Movimento. L'accusa al capo politico è già pronta: aver permesso al Pd di distruggere i pentastellati con un'alleanza, quella in Umbria, mal

Luigi Di Maio annuncia "un evento di coalizione col Pd" prima del voto in Umbria e chiama Matteo Renzi : Mancano pochi giorni, anzi poche ore, al voto in Umbria. E il nuovo patto M5s-Pd sente odor di sconfitta. Lo sentiva da tempo, tanto da presentarsi in coalizione pur di provare a schivare la disfatta. E ora, a ridosso del voto, ecco che Luigi Di Maio lancia un evento di coalizione. Tutti insieme app

Luigi Di Maio annuncia un evento in Umbria con gli alleati di Governo per spiegare la manovra : “Stiamo lavorando in queste ore per un evento domani in Umbria con tutti i rappresentanti di questa coalizione di Governo, per spiegare la manovra”. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri e capo politico del M5s Luigi Di Maio, a margine di una visita al cantiere della Terni-Rieti.“Inviteremo anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte - ha aggiunto parlando con i giornalisti - insieme al segretario del PD Nicola ...

DiMartedì - Giovanni Floris inchioda Luigi Di Maio : "Ma che manovra avete fatto se è tutto da definire?" : "Ma che manovra avete fatto, se è tutto da discutere?". Basta poco, a Giovanni Floris, per inchiodare Luigi Di Maio in collegamento a DiMartedì e svelare il grande imbroglio politico di una manovra tagliata e cucita a fatica con la formula "salvo intese". A scatenare il conduttore di La7 è l'ennesim

Giuseppe Conte e Luigi Di Maio - l'asse ritrovato. Il retroscena - come isolano Matteo Renzi : Prima del vertice sulla manovra, Giuseppe Conte si è visto con Luigi Di Maio, un incontro "chiarificatore e costruttivo", per siglare la pace, anche in funzione anti Renzi. Forse il premier e il capo politico del Movimento 5 stelle sono riusciti a tornare in sintonia. "Dobbiamo essere più credibili

Giuseppe Conte e Luigi Di Maio - il retroscena sul faccia a faccia : "Non posso guardarmi anche da te" : Più che tregua politica, un chiarimento personale. "Luigi, qui non posso guardarmi anche da te". Giuseppe Conte, prima del vertice di maggioranza sulla manovra di lunedì sera, secondo retroscena unanimi avrebbe voluto affrontare a tu per tu Luigi Di Maio per chiedergli conto degli attacchi continui

M5s - Luigi Gallo nella chat privata : "Ci serve un esorcismo" - nel mirino Beppe Grillo e Di Maio : Lo scontro tra il premier Giuseppe Conte e il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, sulla manovra economica fa salire la tensione anche all’interno del gruppo parlamentare M5s, che assiste con preoccupazione al braccio di ferro di queste ultime ore e - come emerge da alcune conversazioni private tra

Governo - il Ministro Luigi Di Maio : i voti per la vita del Governo l’ha il M5s e senza di noi nulla sipotrà fare : Avere ascoltato Luigi Di Maio che dichiarava: i voti per governare l’ha il M5s e senza di noi nessun Governo