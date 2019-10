Luca Sacchi | il testimone | «Lui ha spinto l' aggressore | poi lo sparo Anastasia colpita

Omicidio Luca Sacchi : Anastasiya sarebbe giunta dopo lo sparo - rischia di essere indagata : Sembrava una rapina finita in tragedia ed invece, dietro la morte di Luca Sacchi, personal trainer ucciso da un colpo di pistola davanti ad un pub di Roma, potrebbe esserci ben altro. Anastasiya Kylemnyk, fidanzata del 25enne, non sarebbe stata aggredita mentre era con lui, ma sarebbe arrivata dopo lo sparo. Per l'Omicidio del giovane, nei giorni scorsi, sono stati arrestati Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, due ventenni romani. Anastasiya ...

Valerio Del Grosso : "Non volevo uccidere Luca Sacchi - è stata colpa del rinculo dell'arma" : “Non volevo ucciderlo, il rinculo della pistola me lo ha fatto colpire in testa”. È quanto raccontato da Valerio Del Grosso, accusato dell’omicidio di Luca Sacchi, ad alcuni amici la sera dopo il delitto avvenuto fuori ad un pub di Roma il 23 ottobre scorso. Le parole di Del Grosso sono riportate da alcuni testimoni citati nell’ordinanza cautelare del gip.In particolare un teste ha confermato di “avere ...

Omicidio Luca Sacchi : i killer non erano soli : Dalle indagini emergono nuovi dettagli sull’Omicidio di Luca Sacchi, il ragazzo che avrebbe difeso la fidanzata dopo un’aggressione per una tentata rapina. Dalle immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza di un negozio di tatuaggi in via Franco Bartoloni emerge chiaramente che non vi sia stato il tempo per una colluttazione. Da quando la Smart di Del Grosso e Pirino spunta in via Mommsen e lo sparo passa solo un minuto: troppo poco ...

Chef Rubio e il suo nuovo cinguettio - “So di chi è la colpa dell’omicidio di Luca Sacchi a Roma” : Lo Chef Rubio, molto attivo in questi ultimi giorni sui social, ha voluto dire la sua anche sull’omicidio del giovane Luca Sacchi avvenuto a Roma e più in generale dello stato di degrado in cui versa Roma in questi ultimi anni. Lo Chef Rubio si è reso protagonista in questi giorni di durissime polemiche a colpi di tweet con Matteo Salvini questa volta ha voluto parlare della situazione catastrofica di Roma e dell’omicidio, ormai ...

Luca Sacchi - il giudice : “Valerio Del Grosso ha sparato per uccidere. La fidanzata Anastasiya è stata aggredita con la mazza da baseball” : Valerio Del Grosso ha sparato per uccidere Luca Sacchi. Lo afferma il gip di Roma, Corrado Cappiello, nelle otto pagine di ordinanza con cui ha convalidato l’arresto del 21enne romano e del suo sodale, Paolo Pirino, accusati dell’omicidio del 24enne avvenuto mercoledì sera nel quartiere capitolino di Colli Albani. Si legge nel provvedimento che “Del Grosso ha spontaneamente dichiarato che la sua intenzione non era quella di uccidere”, tuttavia ...

Omicidio Luca Sacchi - un testimone e un video smentiscono la fidanzata : “Una vicenda drammatica e più complessa di quella che appare”. Sono le parole del questore di Roma, Carmine Esposito, a restituire il quadro - confuso - di quella che in un primo momento era sembrata una “semplice” rapina finita male e adesso invece sembra nascondere qualcosa di diverso. E, appunto, di più complesso. A cinque giorni dalla morte di Luca Sacchi, il 24enne ucciso giovedì scorso da un colpo di pistola alla nuca fuori da un pub in ...

“E’ una vicenda drammatica e più complessa di quella che appare”. Il questore di Roma sull’omicidio di Luca Sacchi : “E’ una vicenda drammatica e più complessa di quella che appare”. Il questore di Roma, Carmine Esposito, commenta così al giornale radio di Radio 1 l’omicidio di Luca Sacchi, il 24enne ucciso a Roma. “Sono preoccupato, come sempre, ma anche confortato dall’attività che le forze di polizia svolgono in maniera egregia - sottolinea il questore - Questa settimana inizierà il nostro ...

OMICIDIO Luca SACCHI/ La madre di Valerio è un'infame o un'eroina? : Caso LUCA SACCHI, il giovane ucciso a Roma durante una rapina: dove ha trovato la madre di Valerio Del Grosso il coraggio di denunciarlo?

