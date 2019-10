L' operazione Al Baghdadi frutto di una ' strana' collaborazione tra USA | curdi e turchi

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Fino ad una settimana fa si leggeva sulle pagine di ogni giornale della pugnalata alla schiena inferta dagli Stati Uniti ai, un voltafaccia che ha lasciato aperta la porta alla guerra propagandista di Erdogan e dei suoi mercenari. Il mondo intero si è indignato di fronte ad un tradimento forse un po' aspettato ma certamente non sperato, alle sofferenze di un popolo che ha combattuto per la libertà sua e del mondo occidentale contro le forze del califfato. Una guerra durata pochi giorni e risoltasi con l'abbandono dei Rojava di una striscia di territorio larga 30 km circa, la cifra che l'autocrate turco aveva preventivato. Due settimane dopo l'inizio della vicenda arriva una seconda news scioccante ma, questa volta, in modo positivo....

