“Lock him up!” | Trump contestato alle World Series di Baseball VIDEO

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Prima i “buuu”, poi il coro “lock him up”, “arrestatelo”. Lo stadio e la politica, ancora una volta. E negli Stati Uniti la contestazione al Presidente Donaldè ormai diventata una prassi., accompagnato dalla First Lady Melania, ha incassato le proteste del pubblico del Nationals Park di Washington, in occasione della quinta partita delledi. Quando la sua presenza è stata annunciata dallo speaker, immediatamente sono scattati i “buuu”. Che poi si sono trasformati in un ritmato “lock him up” quando il Presidente è comparso sui maxischermi inquadrato dtelecamere durante un tributo ai Marines. Proprio nel giorno dell’annuncio della morte del leader dell’ISIS Abu Bakr al Baghdadi.ha fatto finta di nulla e ha continuato a sorridere ed applaudire. WATCH: Presidentmet ...

napolista : “Lock him up!”: #Trump contestato alle #WorldSeries di #Baseball (VIDEO) Il Nationals Park di Washington accoglie… - Mick93545042 : @RepMarkMeadows @realDonaldTrump Schiff Lock him up ---ditto ditto ditto ditto ditto -