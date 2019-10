LIVE Italia-Isole Salomone 5-0 | Mondiali calcio U17 2019 in DIRETTA | c’è gloria personale

Fonte : oasport

(Di lunedì 28 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA81′ GOOOOOOOL!!! Capone trovato bene al centro dell’area calcia forte tra le gambe del portiere e realizza la rete del 5-0. 80′ Ennesima sgroppata di Ruggeri, il quale arriva sul fondo e crossa, Brentan ci arriva in scivolata ma non riesce ad indirizzare il tiro. 77′ MIRACOLO DI MALAM! Intervento prodigioso di piede dell’isolano che nega la gioia del gol a Capone. 75′ GOOOOOOOL!!! Ruggeri indomabile sulla sinistra, traversone basso preciso a trovare Tongya, che stoppa a seguire e scaglia un bolide nel sette, 4-0 per gli azzurrini. 73′ Tongya tiene botta fisicamente contro l’avversario e calcia da posizione defilata trovando solo l’esterno della rete. 70′ Ammonito Dalle Mura per un brutto intervento ai danni di Le’ai. 65′ Seconda sostituzione per ...

